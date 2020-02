López Miras: "La Región vuelve a batir récord de exportaciones de fruta y hortalizas"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha visitado este miércoles la feria Fruit Logística de Berlín, donde ha destacado que "una de cada cuatro frutas y verduras que salieron de España al extranjero durante el 2019 fueron producidas en la Región de Murcia", lo que ha permitido que "a pesar de los retos y desafíos a los que nos hemos enfrentado en el último año, las exportaciones han vuelto a crecer y nuestros productos están más presentes en todo el mundo". "Hemos superado un nuevo récord", remarcó.

Así, la Región de Murcia alcanzó en 2019, y por primera vez en la historia, exportaciones de frutas y hortalizas por valor de 2.800 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 1,19 por ciento con respecto al año anterior.

Entre los principales mercados de exportación destaca Alemania, con 685 millones de euros en 2019, lo que supone un 25 por ciento de lo que se vende al exterior. Por su parte, los mercados que más crecen son Suiza (18,1 por ciento), Polonia (12,6 por ciento), Italia (10,7 por ciento) y Países Bajos (7,6 por ciento). Los productos agroalimentarios de la Región se pueden encontrar en supermercados de 174 países del mundo.



Respuesta "contundente" frente a trasvases cero

En declaraciones a los medios de comunicación y al ser preguntado por los últimos trasvases "cero" aprobados por el Gobierno central, López Miras ha afirmado que "vamos a poner en marcha todas las medidas judiciales, administrativas y legales que estén a nuestro alcance". De hecho, ha asegurado que "se está elaborando ya ese recurso, no sé si nos va a dar tiempo a presentarlo el próximo Consejo de Gobierno, este jueves, o en las próximas semanas".

"Lo que se está haciendo es una injusticia: decisiones unilaterales, arbitrarias, políticas en contra del criterio de los técnicos de la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura y, por tanto, van a tener una respuesta contundente del Gobierno regional, que va a interponer todos los recursos judiciales que sean necesarios", ha aseverado.

Ha reconocido que, entre los productores de la Región "hay preocupación, evidentemente, por las reformas por el Salario Mínimo Interprofesional, por la imposición por parte del Gobierno central, también por todo el desajuste que hay en los precios, y por esa disparidad entre el precio de origen y el precio final".

Asimismo, ha lamentado que, para los regantes del levante español hay malestar "por la hoja de ruta que ha marcado el Gobierno central para cerrar el trasvase Tajo-Segura, que es el principal sustento para una agricultura que está contribuyendo a la balanza comercial de España".

Y es que, por ejemplo, ha señalado que una de cada cuatro frutas y hortalizas que ha exportado España durante 2019 "proviene de la Región de Murcia", lo que ha supuesto batir nuevamente un récord en exportaciones, superando los 2.800 millones de euros. Por tanto, ha señalado que hay "preocupación" por factores "externos", sobre todo, "por los que dependen del Gobierno central y del presidente Pedro Sánchez".

A este respecto, ha asegurado que el Gobierno murciano estará "al lado del sector agrícola, como siempre ha estado", en las protestas que tiene previsto llevar a cabo el próximo 21 de febrero. "Son otros los que tendrán que dar explicaciones y decir de qué lado se van a posicionar".

Al ser preguntado por si los productores murcianos tienen la sensación de que los grandes distribuidores presionan mucho a la baja los precios en las exportaciones y si es pertinente una reunión de Pedro Sánchez con el sector para abordar este problema, López Miras ha señalado que es un problema "generalizado a nivel europeo y a nivel mundial" que, por supuesto, "sufren los productores murcianos, cuya industria agroalimentaria es la que más exporta de España".

A este respecto, ha considerado que el sector "necesita, evidentemente, que el presidente de todos los españoles se reúna con ellos, que sepa de sus demandas, problemas y necesidades para ponerles solución". La cuestión, añade, es que los agricultores y el millón y medio de murcianos "ni contamos con el presidente de España ni lo esperamos".

"Porque cada vez que tiene que intervenir Pedro Sánchez es para perjudicar a la Región de Murcia y al sector agrícola", según López Miras, quien cree que si el presidente de Gobierno se tiene que posicionar a este respecto "será para entorpecer, más que para solucionar".

Ha señalado que el sector agrícola de la Región necesita "certidumbre y estabilidad", lo que se consigue "garantizando el recurso básico para que crezcan sus cultivos, que es el agua". A este respecto, ha ensalzado que "llevamos 40 años de estabilidad a través de un trasvase del Tajo-Segura que nadie ha puesto en cuestión nunca y que está haciendo que puedan vivir más de 300.000 familias y que está, además, propiciando el 20% de las exportaciones de frutas y hortalizas de toda España".



Brexit: "Una oportunidad"

Al ser preguntado por lo que espera de las negociaciones de la UE y el Reino Unido para cerrar el Brexit, López Miras espera que sean "las mejores posibles" y ha afirmado que "no estamos contentos". Así, ha señalado que esta medida "hace que a los productores agrícolas de la Región" tengan que abrir nuevos mercados.

Precisamente, ha señalado que la Feria Fruit Logística "es buena para poder abrir mercados alternativos al del Reino Unido", y ha citado, por ejemplo, el mercado asiático y otros que "no estaban tan consolidados como el británico".

"Lo que nos dicen desde todas las instancias es que se dé una buena negociación para el tránsito de personas y de mercancías, que es lo que más nos importa a una Región exportadora como Murcia", ha señalado.



Fruit Logística

En cuanto al cultivo ecológico, el presidente explicó que "casi una de cada cuatro hectáreas ya emplea este sistema y, actualmente, somos el territorio de la Unión Europea que más superficie de terreno dedica al cultivo ecológico, con un 23,3 por ciento". En la Región hay 3.158 productores de ecológico certificados y destaca la producción de frutos secos, uva y hortalizas.

"Desde Berlín estamos mostrando al mundo la clave del éxito de nuestro sector hortofrutícola", aseguró López Miras, quien explicó que "contamos con un modelo basado en la profesionalidad de agricultores, productores y exportadores, consolidado y con futuro, gracias a la innovación y sostenibilidad de nuestros cultivos".

Con motivo del nombramiento de Murcia como capital gastronómica de España 2020, durante el transcurso de la feria se ofrece, en la zona de degustaciones del stand de la Región, un 'show cooking' a cargo del chef Pablo González Conejero, que utiliza productos locales como berenjena, calabacín, acelgas, arroz D.O. de Calasparra y chato murciano, lo que permite a los asistentes acercarse a los sabores de la Región de Murcia.

Además, también en el marco de la Feria, hoy se constituyó la Asociación de Organizaciones de Productores de Fruta de Hueso, integrada por las entidades asociadas a Fecoam y Apoexpa, y que permitirá poner en marcha medidas encaminadas a la ordenación de la oferta, buscando el incremento del precio de venta en origen, la promoción de los productos y el aumento del consumo, tanto en España como a nivel internacional.

La Región de Murcia llega a Berlín bajo el lema 'Nos importa lo que hacemos' ('We care about what we do') con un stand de 585 m2, un 20 por ciento más que el año anterior, y la participación de 67 empresas y organismos regionales. Fruit Logística es una de las ferias más importantes del mundo, que reúne en sus pabellones a más de 3.000 expositores donde se espera la visita de más de 80.000 personas.