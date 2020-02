Instituto Oceanográfico: "No se puede garantizar la recuperación del Mar Menor"

Instituto Oceanográfico: "No se puede garantizar la recuperación del Mar Menor"

El director nacional del Instituto Español de Oceanografía, Eduardo Balguerías, ha pedido este martes "paciencia" para recuperar el Mar Menor porque no hay "soluciones mágicas", al tiempo que ha advertido de que las actuaciones que se tomen no aseguran que vuelvan las "condiciones" anteriores a la degradación del ecosistema, que está en "mal estado".

"Nadie asegura que las medidas que se pongan en marcha vayan a devolver las condiciones que sucedieron en el pasado; la sucesión ecológica da lugar a ecosistemas que son parecidos pero no exactamente iguales", ha declarado a los medios Balguerías, que se ha entrevistado con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para abordar vías de colaboración en el estudio de la laguna.

El director del IEO, que tiene una sede en San Pedro del Pinatar, ha recordado que los ecosistemas del Mar Menor están "impactados" y ha avisado de que "no es tan fácil" revertir la situación porque no se resuelve el problema con una actuación "puntual". Así, ha incidido en que hay que actuar con "medidas integradoras" sobre toda la cuenca vertiente, como la Sierra Minera y el Campo de Cartagena, puesto que si se actúa sobre la laguna pero "no sobre las causas que lo ocasionan", se cronificará la situación.

Tras considerar que no hay un caso similar de degradación de un espacio marino en España, Balguerías ha remarcado que desconoce cuál será la evolución a corto plazo de este ecosistema marino "dañado", cuya situación se ha agravado con la entrada de agua dulce y sedimentos por las últimas gotas frías y temporales.

Respecto a la tarea del IEO en esta materia, su director ha abogado por intensificar la observación, conocer cuáles son los procesos que se producen en el Mar Menor, mejorar el conocimiento para ser capaces de predecir cómo se comportaría en determinadas circunstancias y poder predecir así cuáles pueden ser las afectaciones de determinadas actuaciones, y proseguir con el seguimiento.

Por su parte, Luengo ha anunciado que ambas partes firmarán en próximas fechas un convenio de colaboración para "dar un marco" a las actuaciones conjuntas que realice el IEO con financiación autonómica.

En este sentido, ha apuntado que su departamento financió investigaciones en el Mar Menor y en el resto del litoral murciano por importe de de 150.000 euros en 2019 y que tiene previsto destinar 274.000 euros a proyectos de este organismo en 2020.