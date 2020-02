El AVE no llegará a Murcia antes del verano de 2021

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha confirmado que las obras de llegada del AVE soterrado a la ciudad de Murcia concluirían en un plazo de 15 meses a contar a partir del momento en el que el Consejo de Administración de Adif dé su visto bueno al proyecto modificado.

En este sentido, Jiménez ha indicado que la Sociedad Murcia Alta Velocidad ya aprobó este modificado que hubo que hacer como consecuencia de la existencia de hidrocarburos en el suelo, en las proximidades de la estación, y del retraso "en el cambio de algunos servicios y algunas cuestiones de la pasarela".

A falta solamente de la firma del Consejo de Administración de Adif, Jiménez explica que el plazo de finalización de las obras concluiría en 15 meses. No obstante, ha reconocido que "no podemos dar plazos exactos porque esta obra es de una complejidad técnica grandísima", lo que implica "problemas".

"El plazo de cómputo de los 15 meses no ha podido empezar porque hubo unos problemas de unos servicios que había que mover y que no se movieron", según Jiménez, quien achaca el retraso también que el contrato se firmó "con un pozo de retraso". Por otra parte, añade que es un retraso "completamente normal en unas obras de tanta envergadura como esta".



LA ESTACIÓN DEL CARMEN, REMODELADA

Jiménez ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de las obras de remodelación de la Estación de Murcia del Carmen, donde ha estado acompañado del consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, del concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, del gerente de Área de Adif, Pablo Lázaro.

Jiménez ha señalado que, como miembro de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, el Gobierno de España participa con el 66% de la financiación, la Comunidad con el 26 por ciento y el Ayuntamiento de Murcia con el 8 por ciento restante.

Así, ha celebrado al remodelación de este edificio "histórico" que ha costado casi cinco millones de euros, IVA incluido, y que será pagado también por el Fondo FEDER de la UE. Ha señalado que el proyecto forma parte de la fase cero de la llegada del AVE a Murcia. "Es un paso necesario más", según el delegado, quien ha subrayado que esta actuación "demuestra el compromiso del Gobierno de España y que el AVE es imparable".

A este respecto, ha recordado que todas las fases de la llegada del AVE a Murcia "están en ejecución" y la alta velocidad "va a llegar, además, de forma soterrada, como casi todos los ciudadanos y los vecinos querían, con paz social". A su juicio, "tenemos que estar contentos de que las obras avancen a buen ritmo".

Asimismo, ha señalado que el proyecto es "pionero y único" en España, e implica una inversión de más de 600 millones de euros de la Sociedad Murcia Alta Velocidad. "Esto va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos de la Región y del municipio de Murcia", según Jiménez, quien explica que es una obra "única" ya que hay otras obras de soterramiento en Logroño, pero "con muchos menos kilómetros".

No obstante, ha reconocido que el recién remodelado edificio de la estación del Carmen se dedicará a "otros usos" todavía por decidir cuando llegue el AVE soterrado. Y es que la nueva terminal se construirá justo al lado de la antigua, y reunirá características "más dinámicas y más adaptadas" a la alta velocidad.



"NO HAY NADA QUE CELEBRAR"

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha justificado su asistencia a este acto de apertura de la estación provisional, fundamentalmente, por "lealtad institucional" y porque el Gobierno de la Región participa con un 26 por ciento en la financiación de las obras.

Sin embargo, considera que "no tenemos nada que celebrar" porque los cinco millones de euros que se han invertido en remodelar esta estación histórica "se habían planificado para funcionar de forma provisional cuando estaba llegando el AVE de forma provisional en superficie".

"Esta estación se ha adaptado para los requerimientos del AVE y la realidad es que, a día de hoy, tenemos la estación preparada para la alta velocidad pero no tenemos alta velocidad", ha lamentado el consejero. Prueba de ello, añade, es que las vías provisionales por las que iba a llegar el AVE en superficie "estaban construidas a unos metros de aquí y han sido desmanteladas".

En este sentido, la Comunidad ha pedido por escrito a la presidenta de Adif y al Ministerio de Fomento que especifique "cuál es el importe de la inversión que ha costado no solo esta estación, sino también levantar esas vías provisionales que entendemos que es un dinero que está malgastado".

"Está bien que, provisionalmente, los viajeros de Cercanías puedan utilizar esta nueva estación, aunque tampoco se puede presumir mucho de cercanías en esta Región", según Díez de Revenga. Sin embargo, ha criticado que esta estación quedará "vacía de contenido" cuando esté listo el soterramiento y la estación que va aparejada.

"Por tanto, exigimos al Gobierno de España nuevamente que llegue el AVE a la Región, y no porque sea una exigencia del Gobierno regional, sino porque es bienestar para todos los murcianos", según el consejero, quien ha reprochado que "una decisión política del Gobierno de Pedro Sánchez ha privado a todos los murcianos del bienestar que viene aparejado la llegada del AVE provisionalmente en superficie mientras se ejecuta las obras de soterramiento".

Navarro Corchón, por su parte, ha admitido que esta remodelación "va a dignificar esta zona para todos los que utilizan esta estación" y ha recordado que "era una reclamación porque no estaba en una situación adecuada". No obstante, ha reclamado a Adif "la máxima celeridad en la ejecución de las obras y que no se acumulen más retrasos".

"Estamos ansiosos de que la llegada del AVE se una realidad", según el concejal, que quiere que se convoque "cuanto antes" la reunión de la Sociedad Murcia Alta Velocidad y que "se nos indiquen los compromisos en cuanto a plazos, porque lógicamente no debemos acumular más retrasos".

Finalmente, Lázaro ha indicado que esta actuación esta englobada en un primer contrato de accesos a Murcia, en el que se pretende remodelar el antiguo edificio histórico situado en la plaza de la Industria y acondicionarlo para las diferentes fases para la llegada del AVE a Murcia.

"Este es un primer paso en el que hemos conseguido rehabilitar el antiguo edificio que teníamos en Muria y, al mismo tiempo, anexar otro edificio puramente técnico que sirve como complemento para poder albergar todas las instalaciones necesarias para la llegada del AVE a Murcia", ha matizado.

El edificio de viajeros consta de un vestíbulo reformado y acondicionado para los nuevos usos, junto con una nueva venta de billetes, aseos, áreas técnicas y oficinas destinadas exclusivamente a uso administrativo para personal de la estación.

Al mismo tiempo, pone en valor un nuevo edificio técnico destinado especialmente para el gabinete de circulación, fundamental para gestionar adecuadamente el tráfico ferroviario.

En el siguiente contrato del soterramiento de la estación en Barriomar y Nonduermas lleva emparejado un nuevo edificio, según Lázaro, quien ha puesto en valor el nuevo vestíbulo de uso público que "permite a la ciudadanía poder disfrutar de un edificio mejor".

Cuando llegue definitivamente el AVE, ha avanzado que "habrá que determinar" las funciones del edificio remodelado "que es de carácter histórico" y, por tanto, "habrá que respetarlo".