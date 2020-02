Invidentes protestan en Murcia por el 'apagón acústico' de los semáforos

La Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia y la de Personas Sordociegas recorrerán este martes algunas de las calles del centro de la capital murciana para poner de manifiesto los riesgos que supone el 'apagón acústico' de los semáforos.

Lo harán acompañados de las concejalas de Tráfico, Rebeca Pérez, y la de Discapacidad, Paqui Pérez, para trasladarles el "peligro" que supone apagar el sonido de los semáforos a las 22.00 horas y bajarles el volumen durante el día, motivado por las quejas de los vecinos.

Estas dos asociaciones de invidentes denuncian que "se juegan la vida al cruzar los pasos de peatones, porque el sonido de los semáforos es tan bajo que resulta inaudible cuando hay mucho tráfico o ruido en la calle".

Por ello, en su recorrido por Murcia pedirán a las dos representantes municipales que "se pongan en su piel y traten de averiguar cuando cruzar un paso de peatones ataviadas con un antifaz".

También les llevarán tapones para los oídos para que comprueben, de primera mano, "la impotencia que experimenta una persona sordociega, que ni puede ver el color de la luz del semáforo, ni escuchar el sonido de las campanas acústicas, porque el volumen es tan bajo por las quejas de los vecinos que es casi inapreciable".

El recorrido partirá este martes, a las 16.30 horas, del antiguo hotel Victoria de Murcia. La Asociación de Usuarios de Perros Guía y la Asociación de Personas Sordociegas realizará dos reivindicaciones al Ayuntamiento de Murcia.

Por un lado, que todos los semáforos del municipio de Murcia "tengan activadas las señales acústicas con volumen alto, y que se priorice la seguridad de los invidentes a las quejas de los vecinos".

Por otro, demandan la instalación, de forma urgente, del sistema 'Pasblue', para "activar el sonido con mando a distancia en las grandes avenidas de la ciudad de Murcia".

Consideran que este sistema "debería estar implantado, de forma urgente y prioritaria, en Gran vía, Jaime I, Constitución, Alejandro Seiquer, Plaza Ceballos, Teniente Flomesta, Puerta Nueva, Gutiérrez Mellado, Saavedra Fajardo, Ronda de Garay y en el semáforo de Ronda de Levante, para acceder al tranvía".

Una vez instalado en estas avenidas, "debería seguir implantándose progresivamente en las principales calles del resto del municipio", ya que, defienden sendas asociaciones, con este sistema "se activa a demanda el sonido de los semáforos tanto de día como de noche, a través de un mando a distancia".

De esta manera, "no se pone en riesgo la seguridad de los invidentes y no habrá quejas de los vecinos, porque los semáforos no emitirán las señales acústicas ni de día ni de noche, si no se activan con el mando", aseguran.

El 'Pasblue' está ya implantado en la mayoría de ciudades de España, pero la capital de la Región "únicamente cuenta con una veintena de semáforos con este sistema, repartidos entre la ciudad y pedanías".

Las asociaciones de invidentes proponen al Ayuntamiento de Murcia que destine una partida del premio Doña Letizia, que consiguió la ciudad de Murcia por la accesibilidad, a implantar el sistema, ya que sin este sistema Murcia "actualmente es inaccesible".