Helena Flores, en la lucha por un mundo más inclusivo

Apostar por proyectos de innovación social que, usando tecnologías, mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con este objetivo nació BlueUnicorn, un videojuego para niños con autismo creado por la murciana Helena Flores, una mujer todoterreno, ingeniera informática y madre de dos niños, uno de ellos con este trastorno.

«La primera vez que fui con mi hijo a su sesión de logopedia, el terapeuta lo primero que hizo fue pasarle un test para ver a qué nivel estaba, y cuando salió me dijo 'Helena, tu hijo tiene mucho nivel'. Y yo rompí a llorar, porque después de muchos años oyendo que mi hijo no leerá, no escribirá..., alguien me decía que era bueno en algo».

Con un discurso reivindicativo por la inclusión social, Helena quiso agradecer el premio –que recibió del doctor Ignacio Vázquez, especialista en estética dental en Vélez y Lozano– a todo su equipo en la creación de este videojuego, y también a LA OPINIÓN: «Para nuestro proyecto, que solo tenía entonces un mes de vida, este artículo tuvo una repercusión enorme. Nos ayudó en la campaña de crowdfunding».

Un proyecto, BlueUnicorn, cuyo nombre no es casualidad: «'Blue' es el color del autismo, y el unicornio representa ese animal mágico, lleno de mitos y leyendas. Mitos, leyendas y tabúes que entre todos tenemos que romper para conseguir una mayor inclusión social de este colectivo», manifestó, y concluyó pidiendo una lucha conjunta «por tener un mundo más accesible e inclusivo, donde haya espacio para todos».



Perfil

Recibir las ideas e ilusión de unas niñas a las que inspiró durante un programa educativo sobre el sector tecnológico sembró en Helena Flores «la semilla de pensar qué más se podía hacer por la sociedad», contaba a LA OPINIÓN en junio de 2019. Así, Helena unió a su consagrada trayectoria como ingeniera informática su condición de madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista para impulsar BlueUnicorn Playground, un videojuego dedicado a los niños con este trastorno. «Son aprendices visuales y las nuevas tecnologías te permiten mejorar la información que das, haciéndola interactiva», explicaba la murciana sobre su proyecto, que define como «el juego que te enseña a jugar».

Helena preside, además, la organización sin ánimo de lucro Talento STEM y ha recibido diversos reconocimientos por su labor, como el premio eWoman a la Trayectoria Profesional o el Birchbox & Extraordinaria al Emprendimiento Femenino.



Implicación de corazón en el desconocido mundo del autismo, por Carmen Mª Fenoll (Directora técnica de Astrade) y Maite Jiménez (Directora general de Astrade)



Helena Flores es una persona de principios y valores, humilde, familiar, trabajadora y una mente más que inquieta. Te enriquece compartir tiempo con ella, contagiándote su entusiasmo y dedicación en lo que hace. Desde la asociación Astrade compartimos el reconocimiento del diario LA OPINIÓN en la concesión de este premio. El trabajo de Helena, enfocado a facilitar la relación con el entorno de los niños con Trastorno del Espectro de Autismo (TEA), ha recibido varios reconocimientos como el premio eWoman o el Birchbox.

Esto deja ver su implicación de corazón, y de cómo es capaz de poner sus conocimientos de ingeniera informática al servicio de los demás, uniendo su experiencia profesional a su proyecto personal más importante, su familia, como madre de un niño con TEA.

Los pilares de todas las asociaciones son sus socios, en nuestro caso son padres y madres de hijos con TEA unidos por un proyecto adelantado en el tiempo, que ayuda a cómo responder a sus necesidades tanto en la actualidad como en el futuro. Helena Flores forma parte de todas estas familias visionarias. Cabe destacar que es la impulsora de BlueUnicorn Playground, videojuego hecho para mejorar las habilidades de juego en niños con TEA. Necesitamos herramientas así, en un mundo todavía tan desconocido como el autismo.

Helena Flores se ha incorporado recientemente a la junta directiva de Astrade, y desde el primer día nos ha entusiasmado con un nuevo proyecto. Se trata de LenTEAccesible, una nueva aplicación pionera en el uso de la tecnología para hacer un mundo más accesible a las personas con TEA. LenTEAccesible es uno de los ocho proyectos que la Fundación Orange, a través de Autismo España, va a apoyar en 2020.

Felicidades a LA OPINIÓN por reconocer su labor y enhorabuena a Helena Flores por este premio. Gracias por el valor que aportas a Astrade.