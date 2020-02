Laura Gil, en la élite del baloncesto femenino

Una deportista de élite en el terreno del baloncesto que surge de la Región de Murcia. Laura Gil fue otra de las grandes ausentes de la noche, pero también mandó un mensaje a todos los presentes en el Teatro Circo. En su vídeo, Laura quiso «dar las gracias a todos por este premio». Esta deportista de élite expresó su deseo de haber podido estar en la gala, pero «por motivos deportivos no he podido».

La joven murciana agradeció «una vez más» el reconocimiento, y se despidió, no sin antes dar la «enhorabuena a los premiados» y desear a todos que disfrutaran de la velada.

En nombre de Laura Gil recogió el premio su padre, Antonio Blas Gil, de la mano de Pablo Rosique Meseguer, director general de deportes de la Universidad Católica de Murcia. Antonio también tuvo palabras de agradecimiento para el diario LA OPINIÓN, y quiso dar la «enhorabuena a todos los premiados».

El padre de Laura expresó su «pena» por la ausencia de su hija en la gala: «Es una pena que no haya podido estar ella aquí, pero ayer tuvo partido de Euroliga, mañana la Liga, el lunes selección...», enumeró las numerosas citas deportivas que esperaban a esta deportista murciana. La joven está jugando con su equipo, el Perfumerías Avenida de Salamanca, y además está preparando el preolímpico que jugará con la selección española. «Muchísimas gracias por este reconocimiento a Laura y un fuerte abrazo», concluyó Antonio.



Perfil

Cuando Laura Gil Collado (Murcia, 1992) hizo las maletas para irse a Barcelona para integrarse en la concentración nacional de jóvenes talentos, ésta solo había conquistado un Campeonato de Europa y su mejor resultado en un Mundial era un quinto puesto. Poco más de una década después, suma tres Eurobasket más, dos de ellos de forma consecutiva, una plata en los Juegos Olímpicos y otra en un Mundial, y no se ha bajado del podio en ninguna de la grandes competiciones que ha disputado desde 2013, año en el que una joven pívot murciana se estrenó en la absoluta. Ya entonces tenía acumulado un espectacular palmarés en las categorías inferiores, con cuatro títulos y cinco subcampeonatos.



«Aunque no somos conscientes de lo que hemos conseguido, somos un equipo de leyenda», decía Laura nada más conquistar el Eurobasket en julio de 2019. Por méritos propios, se ha convertido en la mejor deportista en la historia de la Región. Tan grande como persona como dentro de una pista, por Eugenio Alcaraz Villora (Entrenador de baloncesto)

He de decir que desde siempre la seguí a una cierta distancia de respeto y admiración, lo que no me impidió ver su crecimiento desde aquel mini de Santo Ángel allá por la temporada 03-04 y un 3 contra 3 donde recuerdo verla sobresalir, con un físico y talento que no dejaba ver hasta dónde podría llegar.



Posteriormente llegó su primera preselección regional. En mi currículum cuenta que fui el primer entrenador que la dejó fuera de un Campeonato de España. Nos costó mucho, pero aún estaba verde, muy lejos de buenos hábitos en pista y seguramente su mente estaba en el baloncesto con el fin de compartir ratos con las amigas, lo que ni siquiera hoy ha cambiado junto a sus ganas de mejorar y de ser cada día mejor que la Laura Gil de ayer. Ella, tan grande como persona como dentro de una pista, me dice cuando se lo recuerdo que todo cuenta para hacerse mejor y más grande, y que le fue de mucha ayuda aquella preselección. Una crack.



A partir de ahí explosionó: mejor reboteadora del Campeonato de España de selecciones infantil, dominadora de la competición infantil y cadete en la Región con Capuchinos, importante en el primer ascenso de la selección femenina cadete murciana de Alejandro Palazón, salida con Ramón Jordana al Siglo XXI y creciendo a cada paso, primera convocatoria en U16 con medalla incluida y al menos una medalla por verano. Enseguida, Liga 2 en Siglo XXI, Liga 1 en Perfumerías Avenida primero, para después pasar por varios clubes antes de volver a Salamanca dejando su sonrisa, su garra y el nombre de Murcia por toda Europa donde pasa engordando su lista de títulos cada año.

Y en cada vuelta a Murcia, sus amigos de siempre, paso cariñoso por los campus o entrenos de quien la reclama, y siempre cercana y afectuosa.



Por mi parte, disfrutándola y sintiendo orgullo, desde un paso más allá como rival en sus inicios, coordinador de selecciones de la Federación Murciana, como colaborador y entrenador FEB o simplemente como aficionado al buen baloncesto. Gracias por todo, Laura.