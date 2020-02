La banda del Porsche hace estragos en la Región: media docena de asaltos en una sola noche

La violenta banda del Porsche sigue haciendo estragos por la Región de Murcia. De madrugada, pegaron varios palos en distintos negocios de la provincia, especialmente gasolineras y salones de juego, que son su especialidad, pero esta vez también en concesionarios de coches, informan fuentes cercanas al caso.

La ruta del delito la empezaron en una estación de servicio de La Manga, para seguir a continuación hasta un concesionario de coches de El Algar y otro de Los Alcázares. En la misma localidad costera, la banda asaltaba una segunda gasolinera, la de la rotonda de Roda, donde forzaron la caja fuerte, apuntan las mismas fuentes.

De ahí, siempre en su vehículo de alta gama, rumbo a Murcia, donde, pasadas las cuatro de la mañana, intentaron romper con un marro el cristal de un salón de juegos de la localidad de Espinardo con el fin de acceder a su interior y robar. El encargado del negocio vio, a través de las cámaras de seguridad, lo que estaba pasando y dio la voz de alarma.

Tanto la Policía Nacional como la Benemérita llevan tiempo tras la pista de este grupo de ladrones, del que sospechan que está formado por auténticos profesionales del delito. Aunque las cámaras de seguridad de los negocios que asaltan les han grabado muchas veces, no hay forma de dar con ellos: van encapuchados para que no se capten sus rostros y las matrículas del Porsche las van cambiando. No hay pistas fiables.

Estas personas, de momento, no han llegado a atacar a nadie. Son responsables de robos con fuerza, pero nunca han llegado a herir a un testigo para perpetrar sus delitos.