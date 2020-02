Los mejores productos y servicios agroalimentarios de las cooperativas murcianas vuelven el miércoles a Berlín

Este miércoles y hasta el próximo viernes se inaugura en Berlín una nueva edición del foro internacional Fruit Logistica, una cita ineludible para conocer las novedades del sector agroalimentario. Así, Berlín se convierte durante tres días en escaparate de productos frescos, sistemas técnicos, logística y servicios auxiliares del sector agrícola de todo el mundo. En este 2020 la feria reserva un papel principal a los aspectos relacionados con la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de producción y la lucha contra el desperdicio de alimentos.

Este año, Fruit Logistica cuenta con la presencia de doce empresas murcianas asociadas a la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), ubicadas en el pabellón 18, en el espacio reservado para mostrar lo mejor de la Región de Murcia en el ámbito agroalimentario.

Así, Durante tres días, las firmas agroalimentarias promocionan sus productos y dan a conocer las novedades en técnicas de producción con las que cuentan en sus cooperativas, además de entrar en contacto con otros profesionales de todo el mundo.

Los participantes abarcan todos los aspectos del sector agrícola como hortalizas frescas, setas, patatas, frutos secos, fruta desecada, productos frescos de preparación rápida, flores y plantas o productos de comercio justo.

En el apartado de sistemas destaca el desarrollo de variedades y árboles de vivero, equipos de cultivo, métodos posteriores a la cosecha o tecnología de control de productos, entre otros.

Como cada año, la feria completa su programa de encuentros comerciales con un amplio programa de actividades para tratar los temas de actualidad en la industria de productos agroalimentarios, así como soluciones innovadoras en materia de equipamiento y maquinaria del sector.



Presencia regional

La pasada semana se celebró en Murcia la presentación de las empresas y organizaciones regionales que participan este año en Fruit Logística.

El eslogan elegido para esta ocasión es 'We care about what we do' ('Nos importa lo que hacemos') con el objetivo de trasladar a los asistentes el buen trabajo que empresas y organizaciones hortofrutícolas realizan en su día a día, «combinando la profesionalidad, el desarrollo y la sostenibilidad con los que se realiza todo el proceso de producción de nuestras frutas y hortalizas», explicó el consejero de Agricultura Antonio Luengo durante la presentación.

El espacio de la Región de Murcia en la muestra de Berlín contará con 585 m2 y será escenario de encuentros con compradores y productores, presentaciones o muestras gastronómicas durante los días que dura la feria, con la presencia de 47 empresas murcianas, entre las que se encuentran las cooperativas agrarias de Fecoam.



Socios de Fecoam en Fruit Logística 2020

Agroter (Estand B06)

Fundada en el año 1980, está ubicada en la ciudad de Lorca y se dedica