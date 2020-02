José Ángel Antelo: "Ciudadanos debería pedir la dimisión de Isabel Franco"

El Gobierno regional ofrecerá en todos los colegios las charlas de diversidad afectivo-sexual, según anunció la propia vicepresidenta del Gobierno esta semana. La decisión, tomada desde su Consejería, ha roto el acuerdo alcanzado para los presupuestos de la Comunidad, según el líder de Vox. Siempre y cuando no vaya de farol.

El pin de Vox incluye una «autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias». Y así reza el primer punto del acuerdo firmado por esta formación con el PP y con Cs. Solo 'sí' es 'sí'. Pero tanto los liberales como los populares no parecen tener la intención de que así sea. Esta semana, la consejera de Educación, Esperanza Moreno, anunció un decreto que incorpora el veto –que está por verse que sea legal– más rebajado, en donde el silencio es 'sí' también y los funcionarios quedan exentos de pasar por esta medida. Según José Ángel Antelo, presidente de la gestora de Vox en la Región, esto significa que la Región está sin presupuestos.

P Solo vale su pin.

R Sí, el Partido Popular dijo que sí, Ciudadanos dijo que no, luego que sí, luego que no y al final, sí. Nos pidieron que confiáramos en ellos, pero yo les dije que confiaba en mi familia, esto es política. Las cosas han de estar firmadas, si se modifica algo del acuerdo, no vamos a estar de acuerdo.

P Entendéis que el silencio no vale como un sí, como adelantó la consejera Esperanza Moreno.

R Por eso votaremos que no a los presupuestos. Para nosotros, las declaraciones de Isabel Franco rompen el acuerdo de modo 'ipso facto'. Nos da igual si las charlas las dan funcionarios, mineros o pilotos. No nos importa su profesión, nos interesan los contenidos que se dan. La izquierda tergiversa nuestro mensaje de manera espeluznante. No estamos en contra de la libertad de cátedra ni nos metemos en nada con los docentes. Hablamos de actividades extracurriculares cuyos contenidos versen sobre la moral y conceptos afectivo-sexuales. El mejor ejemplo es una excursión. Si no hay permiso, el niño no sale de la escuela.

P Pero las charlas de diversidad afectivo-sexual no son extraescolares, sino complementarias.

R Da lo mismo. Son charlas que dan personas que vienen de fuera del centro.

P ¿Y si las dieran los mismos profesores? Porque el temario se tiene que dar, es contenido evaluable.

R No habría ningún problema. Por ley se enseña el aparato reproductor masculino y femenino, pero otra cosa son las charlas que hemos visto en vídeos por internet, que hay de todo tipo.

P Muchos de estos vídeos que se ven por internet no corresponden a estas charlas y están sacados de contexto.

R Algunos son de aquí, otros de allá, pero bueno. En cualquier caso, no hay mayor ley en España que la Constitución, y lo dice el artículo 27.3. Los padres pueden elegir la educación de sus hijos según sus propias convicciones. En Vox decimos exactamente lo mismo.

P ¿Por qué dice que es Isabel Franco quien ha roto el acuerdo cuando el decreto que rebaja el pin parental de Vox ha salido de la Consejería de Educación?

R Isabel Franco dijo que tenía preparado un proyecto, a través de funcionarios, para dar clases afectivo-sexuales en toda la Región de Murcia.

P Cree que es una manera de sortear el pin que quiere instaurar el Gobierno de coalición a través de decretos.

R Exactamente. Y repito que la profesión de los que imparten las charlas nos da igual. Si un policía quiere hablar de seguridad vial, adelante. Es el contenido moral y afectivo-sexual el que nos preocupa.

P ¿Cree que el problema para que el Gobierno de coalición acepte su pin es Isabel Franco?

R El problema que yo veo aquí es que en Ciudadanos depende de a quién le preguntes, y de a qué hora del día le preguntes, dicen una cosa u otra. No tienen un criterio claro ni entre ellos. Unos están a favor, otros en contra... La cosa más estrambótica llegó cuando Isabel Franco dijo que ella no había firmado el acuerdo de presupuestos. Yo tampoco lo firmé, pero estábamos sentados en la misma mesa. Eso es una perogrullada. Nosotros pedimos en su momento la dimisión de Isabel Franco por el incumplimiento del acuerdo de la Ley del Mar Menor. No creo que Vox sea el que tenga que pedir su cese, sino que Ciudadanos tendría que pedir su dimisión. No se puede estar en dos sitios a la vez, es imposible.

P ¿Va a hacer falta un cambio en el Gobierno regional para aprobar los presupuestos?

R Es que no hay coherencia. No se puede decir sí a una cosa y sí a la otra. El ejemplo más claro es la manifestación en contra del pin parental, en donde había miembros de Ciudadanos.

P Ellos defienden que en su partido pueda haber libertad de opiniones.

R Entonces que cada uno vote una cosa y haga lo que quiera, ¿no? Si alguien pretende gobernar, lo primero que tiene que hacer es gobernarse a sí mismo.

P Isabel Franco es titular de una consejería que lleva las siglas LGTBI en su nombre. ¿Cómo no va a defender esas charlas?

R Ella puede defender sus principios como considere oportunos, otra cosa es que Vox los apoye. Nosotros fuimos claros en el acuerdo en el punto del pin parental. Ellos dijeron que sí y firmaron. Nos remitimos al acuerdo. Si ellos modifican una coma, el acuerdo ya no vale.

P ¿Qué ocurrió el jueves en el Pleno de Murcia para que saliera aprobada una moción contra el pin parental?

R Fue surrealista. El Partido Popular apoyó esa moción y luego publicaron un tuit solo poniendo el punto uno. Se olvidaron de los demás, en donde se hablaba de reforzar los protocolos LGTBI en los colegios.

P ¿Hay también en el PP gente en contra del pin?

R El ejemplo más claro es el señor Feijóo en Galicia, donde acepta que se den estas charlas a niños desde los tres años y ya ha dicho que no va a aceptar el pin. No tienen posicionamiento claro. Es gracioso escuchar a Pablo Casado defender el pin parental cuando son ellos los que meten la ideología LGTBI en los colegios, aprobando la Ley de Igualdad LGTBI de 2016 en la Asamblea Regional, con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez.

P Más que libertad de los padres, ¿no hay detrás del pin una intención de vetar a determinados colectivos?

R Lo decimos claro. Nuestro futuro caballo de batalla es la derogación o modificación de la Ley de Igualdad LGTBI, que es la que mete esta ideología de género en los colegios. La ideología debe quedar fuera de los colegios.



Otros temas

P Otro tema polémico es el de las subvenciones a los agentes sociales.



R Los sindicatos y la patronal, al igual que los partidos políticos, deben vivir de sus afiliados. Si no hay un sustento detrás, han de desaparecer porque la sociedad no les respalda. Con el acuerdo alcanzado no hemos conseguido esto, pero sí que se vayan reduciendo las subvenciones nominativas y que entren en concurrencia competencia tanto sindicatos como patronal.



P Asunto sensible es también el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de Santa Cruz.



R Los menas deben volver con sus padres. Queremos que se cierre.



P Cs ha dicho que esto se hará cuando haya otro lugar al que enviar a los menores.



R En Vox nos remitimos al punto firmado. Que se cierre el centro de Santa Cruz. Todo lo quehaga después Ciudadanos, es cosa suya. Además, puede haber dicho eso pero, dentro de tres días, decir lo contrario.



P Cuando Vox convoque elecciones en la Región, ¿se presentará?



R La dirección del partido es lo que quiere, que siga al frente. Pero yo, que en esto soy muy conservador, creo que lo único seguro en la vida es la muerte.