El Observatorio de Igualdad prohibirá la publicidad sexista

La Región de Murcia pondrá en marcha un Observatorio de la Igualdad para visibilizar las discriminaciones por motivo de género, luchar contra la violencia machista, fomentar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y potenciar la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida. Este organismo estaba previsto en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia aprobada en abril 2007, y hasta ahora no se había desempolvado.

El Consejo de Gobierno autorizó ayer jueves el decreto que regula la composición, organización y funcionamiento de este observatorio, que será un órgano permanente de participación social y estará compuesto por un pleno y por las comisiones permanentes de igualdad, de violencia de género y de publicidad e imagen no sexista. Respecto a esta última medida, la Comisión de Publicidad e Imagen no sexista velará por la eliminación del sexismo en los mensajes publicitarios, promoverá la incorporación de mensajes positivos que contribuyan a erradicar todo tipo de discriminación por razón de género y defenderá que los contenidos mediáticos no maltraten ni degraden la imagen de la mujer. Esta iniciativa ya ha tenido recorrido en algunos municipios de la Región como Cartagena y Murcia, donde en la primera, a través de una ordenanza municipal, se quiere penalizar la publicidad que promueva el consumo de prostitución o la explotación sexual y se llegaría a multar con hasta 3.000 euros la difusión de publicidad sexista.

La Comisión de Igualdad, por su parte, tendrá como principal objetivo analizar la evolución, los motivos de la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres, e identificar los obstáculos para la igualdad efectiva, y para ello recogerá información y estadísticas y difundirá sus resultados.

En cuanto a la comisión especializada en violencia de género, servirá para coordinar, investigar y evaluar las distintas acciones llevadas a cabo en la Región de Murcia contra ese tipo de violencia, así como presentar propuestas de mejora en los servicios y prestaciones que se ofertan.

Además, en el seno del Observatorio se podrán constituir otras comisiones de trabajo formadas por expertos, asociaciones y entidades dedicadas a promover y atender la igualdad, que realizarán propuestas, recomendaciones y acciones en las políticas públicas de igualdad.