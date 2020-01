Segado critica a Sánchez por aplicar "un 155 económico"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, dijo tras conocer la decisión del Ministerio de Hacienda que «Pedro Sánchez aplica un '155 económico' a la Región de Murcia; lo que no se atreve a hacer en Cataluña lo hace aquí, para castigarnos porque hay un gobierno del Partido Popular». Segado acusó al Gobierno de Sánchez y al PSRM-PSOE de «hacer una pinza para asfixiar y maniatar a la Región de Murcia». Una actitud que calificó de «cobarde. Censuró «el nuevo uso partidista de las instituciones y la utilización de información privilegiada» por parte de Diego Conesa, secretario general del PSOE. «Algo que no sabía nadie, el señor Conesa sí lo conocía», indicó. El portavoz parlamentario del PP dijo que Conesa debería «acompañar al presidente, López Miras a Madrid a reclamar los 7.500 millones que el Gobierno de España no nos ha financiado en los últimos 10 años. Debería luchar por los intereses de la Región y no por los de su partido», concluyó.