Franco no desiste y profesionalizará las charlas LGTBI

Voces del PP la acusan de querer «reventar» los presupuestos

Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno de coalición, sorprendió ayer a sus socios de Gobierno del Partido Popular al anunciar que ya está trabajando para que las charlas de diversidad afectivo-sexual y de identidad de género puedan llegar a todos los colegios de la Región de Murcia. Para ello, desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se está elaborando una bolsa de empleo integrada por profesionales capacitados para dar este tipo de charlas.

Psicopedagogos y trabajadores sociales son algunas de las profesiones en las que piensan desde el departamento de Isabel Franco para dar este tipo de charlas. En declaraciones a los medios durante una visita a un colegio de Barriomar, la vicepresidenta del Gobierno explicó que se las personas que conformarán la bolsa de empleo serán funcionarios o profesionales colegiados, dependiendo de los requisitos que requiera la consejera Esperanza Moreno en el nuevo decreto. «Nuestra intención es cumplir la orden», pero «vamos a ofertar esas charlas a todos los centros educativos de la Región de Murcia», aclaró.

El objetivo de esta medida, que forma parte de un proyecto en el que trabaja la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género y que será presentado en las próximas semanas, es «garantizar que la igualdad, los temas LGTBI y la educación, también en materia afectivo- sexual, estén garantizados».

Este proyecto, sacado de la manga de la Consejería más discordante del Ejecutivo de López Miras, no ha sentado bien a los socios de Cs. Fuentes del Gobierno regional criticaban ayer a esta Redacción las supuestas intenciones de la vicepresidenta de querer «reventar» los presupuestos recientemente aprobados –aunque la negativa de Vox a apoyarlos es en respuesta al nuevo decreto de la consejería de Educación–.

Franco insistió en que su partido está «en contra del pin parental de Vox» y, por tanto, votará en contra de esta medida. No obstante, y a la espera de leer en profundidad la nueva normativa, le parece que los últimos cambios llevados a cabo por el Gobierno regional abren la puerta a un voto positivo por parte de la formación naranja: «Si no habla de pin parental o ya no incluye las condiciones que Vox había anunciado, igual tenemos que replantearlo». Valora como muy positivo el hecho de que ahora solo la negativa de los padres valga como un 'no' a la asistencia de sus hijos a las charlas, ya que antes el silencio también significaba lo mismo.



«Libertad de opiniones»

La gestora de Ciudadanos en la Región manifestó ayer que respeta la presencia de su exsecretario general, Miguel Sánchez, en la protesta contra el pin parental frente a San Esteban: «Somos un partido liberal y respetamos la libertad de opiniones».