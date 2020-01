Vox no apoyará los presupuestos si se modifican las condiciones del pin parental

Vox ha advertido este miércoles de que no facilitará la aprobación de los presupuestos regionales si el nuevo decreto planteado por la consejería de Educación y Cultura para incluir el "pin parental" modifica las condiciones pactadas por el partido con PP y Ciudadanos el pasado 16 de enero.

En declaraciones a EFE, el presidente de la gestora que dirige la formación, José Ángel Antelo, ha apuntado que si el Gobierno "empieza a remendar el remiendo, Vox no les va a apoyar" en el trámite presupuestario, en el que el voto de sus cuatro diputados es fundamental para sacar adelante las cuentas.

Además, Antelo ha aclarado que el permiso parental debe afectar a las charlas "extracurriculares" que aborden "temas de moral o afectivo-sexual", añadiendo que el progenitor debe dar su consentimiento a la participación de su hijo en esta actividad, ya sea impartida por un funcionario o no.

Las declaraciones se producen después de que la consejera de Educación, Esperanza Moreno, anunciara esta mañana su intención de modificar los decretos que establecen los currículos de primaria y secundaria para introducir en él estas autorizaciones.

El matiz es que el silencio será positivo (solo si hay un no expreso de los padres los menores no acudirán a la actividad) y de que no será necesario autorizar la asistencia a actividades impartidas por funcionarios.

Se trata de unas condiciones, han añadido los de Santiado Abascal en un comunicado, que no han "firmado ni aceptado", por lo que no van a renunciar a la implantación del pin parental "tal y como se acordó" en el pacto firmado el 16 de enero.

"Vox mantendrá el compromiso adoptado con sus votantes y trabajará para que la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos sin imposiciones ideológicas sea una realidad en Murcia", han insistido, y han apuntado que lo anunciado hoy es un posicionamiento de PP y Cs que "no compromete" a Vox.