Un centenar de colectivos de fuera de la Región de Murcia firman el manifiesto contra el pin parental

El manifiesto contra el pin parental en la Región de Murcia arrancó con algo menos de 40 firmantes a mediados de enero y ya suma 215 apoyos de colectivos, organizaciones, sindicatos y partidos políticos.

Se trata de un dato actualizado a fecha de este martes, a escasas horas de la movilización convocada por 'Pacto por la regeneración de la Región de Murcia' que tendrá lugar a las siete de la tarde frente a la sede del gobierno regional. El jueves 30 de enero, estudiantes de 'Algo que decir' han organizado otra protesta frente a las sedes de las consejerías de Educación de Madrid, Andalucía y Murcia.

Entre los más de doscientos firmantes del manifiesto, alrededor de un centenar son organizaciones de otras comunidades autónomas, que se suman al rechazo de la medida impulsada por Vox y apoyada por el Partido Popular y Ciudadanos. Incluso un colectivo internacional, Education Everywhere ONG (India), ha dejado su rúbrica en el documento.

En el manifiesto exigen la "retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y Cultura y manifestamos nuestro absoluto rechazo al 'Veto Parental' implantado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".



Puedes consultar el listado de firmantes a continuación:

Colectivos de la Región de Murcia:

1. Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.

2. FAPA RM Juan González (Federación Regional de AMPAS "Juan González").

3. Colectivo GALACTYCO (Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans Activistas de Cartagena y Comarca).

4. Fórum de Política Feminista de Murcia.

5. AMI (Asociación de Mujeres por la Igualdad de Mula).

6. Colectivo No Te Prives (Colectivo de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia.

7. Asociación Vihsibles.

8. DIVERSIMULA LGTBIQ+.

9. Usuarios de la Sanidad Pública de la Región de Murcia.

10. ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia).

11. MUJOMUR (Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia).

12. Consejo de la Juventud de San Javier.

13. AMAIM (Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada).

14. FAMPA Molina (Federación de Asociaciones de Madres y Padres por la Educación Pública y Gratuita).

15. FEMAE (Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes).

16. Asociación de Mujeres Horizontes.

17. Coordinadora ONGD Región de Murcia.

18. POIRM (Plataforma de Organizaciones de Infancia Región de Murcia).

19. Movimiento Crítico por la Psicología.

20. Plataforma Alianza ODS.

21. Consejo Local de la Juventud de Mula.

22. Asamblea Feminista de la Región de Murcia.

23. AIDMUR (Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia).

24. Más Mujeres Colectivo por la Igualdad en la Cultura.

25. Asociación Socieducativa y Cultural de Mujeres Diversas.

26. FADEMUR (Asociaciones de Mujeres Rurales).

27. Rebeldía Región de Murcia.

28. APAIO Región de Murcia (Asociación profesional de Agentes de Igualdad).

29. Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.

30. Consejo de la Juventud de Lorca.

31. Ecologistas en Acción Región de Murcia.

32. Jarique.

33. Asociación Región de Murcia Limpia.

34. Huerta Viva.

35. Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia y Comarca.

36. Recrea.

37. Plataforma de Igualdad de Alcantarilla.

38. AHIGE Murcia.

39. Asociación Lor+ LGTBIQ (Lorca).

40. AFO (Asociación Feminista Obrera de Murcia).

41. Ateneo Villa de Molina (Molina de Segura).

42. Murcia Feminista y Combativa.

43. Orgullo Crítico Murcia.

44. Comité 3-21.

45. Murcia Laica - Observatorio del Laicismo - Europa Laica.

46. FAI (Frente Antiimperialista Internacionalista).

47. Foro Ciudadano.

48. Vía Murciana.

49. AVLA (Asociación de Vecinos de La Alberca).

50. Ocio Digno Cartagena.

51. Paro Internacional de Mujeres Cartagena.

52. Colectivo Mujeres de Bullas por la Igualdad.

53. Asociación Los Alcázares Eco Cultural – LAEC (Los Alcázares).

54. Pacto por el Mar Menor.

55. AMMA (Asociación de Mujeres de los Medios Audiovisuales).

56. Recortes Cero Murcia.

57. Movimiento Feminista Molinense.

58. Femereñas (El Palmar).

59. FAE (Frente de Acción Estudiantil).

60. APTSC (Asociación Profesional de Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad Región de Murcia).

61. Yay@flautas de Murcia.

62. Alianza por la Solidaridad y Acción Sin Fronteras.

63. Club Atalaya - Ateneo de la Villa de Cieza.

64. Colectivo Carmen Conde.

65. AMPA del CEIP Vistabella (Murcia).

66. Asociación de Vecinos de Vistabella (Murcia).

67. Asociación Feminista de Molina de Segura.

68. Asociación Hostelera Dama de Molina (Molina de Segura).

69. AMPA IES Miguel de Cervantes (Murcia).

70. Memoria Histórica de Murcia.

71. Memoria Histórica de Cartagena.

72. ¡Absolución 3 jóvenes de las vías! (Murcia).

73. Plataforma 7N de Águilas.

74. Plataforma de Pensionistas de Molina de Segura en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

75. Colectivo Jurídico ProCives.

Colectivos de otras Comunidades Autónomas:

76. CREZCO - Asociación de familias LGTB+ de Andalucía (Andalucía).

77. LAMBDA – Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de génere i familiar (Valencia).

78. Arcópoli – Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid.

79. CCASiPA (Comité Ciudadano AntiSIDA de Asturias).

80. Comité Ciudadano Antisida de Salamanca.

81. Gais Positius. SIDA STUDI (Barcelona).

82. Asociación LGBTI Diversas (Canarias).

83. ACATHI (Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants).

84. ALAS A Coruña (Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña).

85. Gylda LGTBI La Rioja.

86. (Galesh) Asociació de famílies homoparentals. Comunitat Valenciana.

87. Diversitat LGTBI Alacant.

88. Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia.

89. Apoyo Positivo.

90. Extremadura Entiende.

91. FLG (Associació de Famílies LGTBI).

92. COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid).

93. Asociación LGBTI Algarabía (Canarias).

94. Nos Mesmas (Asociación De Mulleres Lesbianas e Bisexuais con sede en Vigo).

95. GALEHI (Asociación de Familias LGTBI).

96. Asociación DeFrente LGTB (Sevilla).

97. Wado Asociación LGTBI CLM (Castilla La Mancha).

98. Ben Amics Associació LGTBI (Illes Balears).

99. Asociación Chiguitxs LGTB+ (Palencia).

100. AMLEGA (Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales).

101. LGTB Crevillent.

102. Associació Feminista Isabel Alfonso Candela (Crevillente)

103. Coordinadora Feminista de Elche.

104. Colectivo Hiparquía (Elche).

105. Mujeres Pensionistas de Elche.

106. Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Elche.

107. Asamblea 8M Alicante.

108. Asociación Círculo Feminista.

109. Dolores entiende LGTBI (Alicante).

110. Associació Comarcal LGTBI Iguals de l'Horta Sud (Valencia).

111. Associació de Dones (Antígona, Valencia).

112. Escola Pensament Feminista Amelia Valcarcel.

113. Col·lectiu Feminista Victoria Sau.

114. Asociación POR TI MUJER (Comunidad Valenciana).

115. Dones de Xirivella en Accio.

116. Asociación ALANNA.

117. Castelló LGTBI.

118. Col·lectiu QueerFest (Castellón).

119. Asociación DiversAH (Alcalá de Henares).

120. Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón.

121. Asociación XEGA (Asturias).

122. Alicante Entiende LGTBI.

123. Asociación PVLSE Vigo.

124. Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia.

125. Comité Ciudadano Anti-Sida de Burgos.

126. Asociación Entendemos LGTBI (Alicante).

127. Foro Feminista de Castilla y León.

128. Colectivo Sororidad de Orihuela.

129. Associació Feminista Gira-Sols Morats.

130. Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres de la Comunidad Valenciana.

131. Plataforma por la igualdad Raspeig (Alicante).

132. Grup de Dones Cabal de Pego (Alicante).

133. Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán (León).

134. Asociación Feminista Tiemar (Canarias).

135. Col.lectiu Dones de Teulada-Moraira (Alicante).

136. Emergencia Feminista (Alicante).

137. Altihay LGTBI+ (Fuerteventura).

138. ASC MARARÍA (Asociación Social y Cultural para las Mujeres) (Lanzarote).

139. Lunes Lilas (Navarra).

140. Marea Verde de Albacete.

141. Haurralde Fundazioa (País Vasco).

142. Coordinadora de Mujeres de Valladolid.

143. Adhara – Centro comunitario de VIH y otras ITS (Sevilla).

144. Asociación Colectivo Urbanas (Navarra).

145. Asociación Alanna (Valencia).

146. Front Abolicionista País Valencià.

147. Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas PV (Valencia).

148. Associació Rosa Dels Vents Per La Igualtat De Gènere (La Safor).

149. Casa de la Dona de Silla (Valencia).

150. XATEBA –Asociación por la Igualdad y contra la violencia de género (Valencia).

151. ALIADES PER LA IGUALTAT (Valencia).

152. Asociación de Mujeres Eleanor Roosevelt (Madrid y Valencia).

153. Dones d'Olocau (Valencia).

154. L'Associació de dones progressistes Angelina Gonzalez (Castellón).

155. L'assemblea de dones d'Alaquàs (Valencia).

156. Asociación por la Igualdad de Género de Castellón.

157. Peroleres per la Igualtat.

158. L' Eixam Associació de Dones Feministes d' Algemesí (Valencia).

159. Dones de Picanya (Valencia).

160. Plataforma Feminista Ontinyent (Valencia).

161. Col·lectiu de Dones Feministes de Montcada (Valencia).

162. Les Coruña (Mujeres por la Igualdad y Visibilidad Lésbica) (A Coruña).

163. Colectivo de Agentes de Igualdad de la Comunitat Valenciana.

164. Associació per la Coeducació (Valencia).

165. Families For Future Barcelona.

166. Familias por el Clima León.

167. CAVASYM Asturias (Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y malos tratos).

168. Asturias Feminista 8M.

169. Consell Nacional de Dones d'Espanya (Cataluña).

170. Red Feminista de Mujeres Rurales del Occidente de Asturias.

171. Asociación Cultural Feministas de Tomares (Sevilla).

172. STOP SIDA (Cataluña).

Colectivos de ámbito estatal:

173. FELGTB (Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

174. Chrysallis (Asociación Estatal de Familias de Menores Transexuales).

175. Son Nuestros Hijos (Asociación de Familias por Gestación Subrogada).

176. CESIDA - Coordinadora estatal de VIH y sida.

177. Trabajando en Positivo.

178. Teachers For Future Spain - Profes por el futuro.

179. Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad.

180. KIF-KIF (Asociación de Migrantes y Refugiados Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales).

181. FACUA – Consumidores en Acción.

182. Fundación Triángulo.

183. Fundación Pedro Zerolo.

184. Ecologistas en Acción.

185. AMSPE (Asociación Madres Solteras Por Elección).

186. Oxfam Intermón.

187. Asociación Clásicas y Modernas.

188. Fórum Estatal de Política Feminista.

189. Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.

190. COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad).

191. Madres por el Clima. Dentro de esta organización se ha adherido específicamente:

I. Madres por el Clima Murcia.

II. Madres por el Clima Asturias.

III. Madres por el Clima Badajoz.

IV. Madres por el Clima Sierra Oeste.

V. Madres por el Clima La Rioja.

192. Euforia – Asociación de Familias Trans-Aliadas.

193. No + Precariedad.

Colectivos internacionales:

194. Education Everywhere ONG (India).

Sindicatos:

195. Intersindical. Dentro de esta organización se ha adherido específicamente:

I. Intersindical Región Murciana.

II. Organización de Mujeres de Intersindical de la Región Murciana.

III. STERM Intersindical.

IV. Secretaria de la Mujer de Intersindical Canaria.

V. STEPV (Intersindical Valenciana).

196. UGT (Unión General de Trabajadores).

197. CCOO (Comisiones Obreras).Dentro de esta organización se ha adherido específicamente:

I. CCOO Región de Murcia.

II. CCOO Elche.

198. CGT Región Murciana.

199. Iniciativas Sindicales Agroalimentaria (MURCIA).

200. USO Región de Murcia.

Organizaciones políticas:

201. PSRM-PSOE (Partido Socialista de la Región de Murcia).

202. JSE (Juventudes Socialistas de España).Dentro de esta organización se han adherido específicamente:

I. JSRM (Juventudes Socialistas de la Región de Murcia).

203. Podemos. Dentro de esta organización se han adherido específicamente:

I. Podemos Región de Murcia.

II. Podem – Comunitat Valenciana.

204. Izquierda Unida.Dentro de esta organización se han adherido específicamente:

I. Izquierda Unida Verdes Región de Murcia.

II. EUPV (Esquerra Unida del País Valencià).

205. Jóvenes Izquierda Unida Región de Murcia.

206. Más Región de Murcia.

207. Equo Región de Murcia.

208. Coalición Unidas Podemos IU Equo de Cartagena.

209. Ahora Murcia.

210. Cambiemos Orihuela.

211. PCE Región de Murcia (Partido Comunista de España Región de Murcia).

212. UJCE Región de Murcia (Unión de Juventudes Comunistas de España Región de Murcia).

213. PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España).

214. JCPE (Juventudes Comunistas de los Pueblos de España).

215. Anticapitalistas