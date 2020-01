Inmaculada Serrano: "La adaptación a las consecuencias del cambio climático es nuestro gran reto"

Afronta la responsabilidad que conlleva prestar un servicio público esencial para la ciudadanía con los máximos estándares de calidad y seguridad, sin perder de vista enormes desafíos como hacer frente a las causas y a las duras consecuencias del cambio climático, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propuso Naciones Unidas para 2030, o plantear nuevas soluciones a través de la inversión en conocimiento e innovación

Inmaculada Serrano Sánchez (1971) fue nombrada consejera delegada de Hidrogea en octubre de 2018. La empresa perteneciente al Grupo Suez gestiona el ciclo integral del agua, tiene presencia en trece municipios y presta servicio a más de un millón de habitantes en la Región de Murcia.

P Asumió la Dirección General de Hidrogea en octubre de 2018. ¿Qué balance hace de su labor desde entonces y cuáles han sido los grandes retos a los que se ha enfrentado?

R Ha sido un año muy intenso en lo profesional y en lo personal, para mí es un orgullo estar al frente de Hidrogea; me siento muy afortunada de seguir trabajando en un mundo, el del agua, que me apasiona; también supe desde el primer momento que comportaría un enorme compromiso; somos los responsables de recoger, depurar y llevar el agua a más de un millón de ciudadanos que esperan lo mejor de nosotros, una labor que tiene una clara vertiente de servicio público, con un contacto directo y constante con las administraciones locales.

P ¿Y los principales desafíos?

R Estos meses han estado marcados por la transformación digital, pero uno de los grandes retos en el que hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos es la adaptación al cambio climático, creemos que tenemos la tecnología y la experiencia suficiente para contribuir, junto con las administraciones públicas y otros actores del tejido empresarial y social de la Comunidad, a paliar los daños que las inclemencias del tiempo puede ocasionar en los entornos en los que trabajamos. La Región de Murcia, con respecto al clima, tiene dos focos muy importantes: la escasez del recurso hídrico y los fenómenos meteorológicos extremos; nosotros queremos trabajar a través de cuatro pilares básicos: la mitigación de las causas del cambio climático (disminuyendo nuestra huella de carbono, aumentando la producción de energía renovable y ganando eficiencia energética), la adaptación a las consecuencias del cambio climático, (ampliando y mejorando de manera constante las infraestructuras del ciclo integral del agua, y las basadas en la naturaleza para intentar controlar mejor el agua que llega a los colectores durante los episodios de lluvias torrenciales, por ejemplo), ahondar en el modelo de economía circular, es decir, en la transformación de los residuos en recursos. En este sentido, uno de nuestros objetivos es que las plantas depuradoras sean completamente autosuficientes; en la EDAR de Cabezo Beaza, un tercio de la energía que necesita está producida por la propia planta, y por último, diseñar e implementar modelos responsables con el clima.

P Hidrogea ha sido una de las empresas que más importancia le ha dado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y ha abanderado multitud de proyectos. ¿La RSC ha llegado para quedarse?

R Hay mucho tejido empresarial que está apostando por la Responsabilidad Social (RS), porque al final se trata de ir un poco más allá de nuestra actividad diaria y conseguir un retorno social de la inversión. El compromiso del Grupo Suez e Hidrogea con la RS es prioritario y tiene mucho que ver con los ODS que la ONU ha marcado para el año 2030; nuestras estrategias están alineadas con estos objetivos y queremos que se nos perciba como un socio de referencia para aportar soluciones en el ámbito del agua generando alianzas y sinergias con otras empresas, universidades, administraciones públicas, y el resto de actores de la sociedad civil; creo que ésa es la clave para hacer frente a muchos de los problemas que conocemos y prepararnos para otros muchos que vendrán y que todavía no conocemos; debemos trabajar con el resto de empresarios y actores sociales en objetivos comunes, cada uno aportando su granito de arena para alcanzar metas globales a través de la suma de acciones locales.

Todas estas acciones están enmarcadas en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Rewater Global Plan (2017-2021) con el que la empresa Suez en España quiere asumir los retos marcados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. En este plan tenemos objetivos tan ambiciosos como alcanzar el 90% de reducción de emisiones a la atmósfera, y en ese sentido debo añadir que el 100% de la energía que compra Hidrogea es verde, procede de energía renovables; en cuanto a eficiencia energética, hemos podido bajar un 2% con respecto al año anterior, y reducir lo que llamamos el agua no registrada, ese porcentaje de agua que se pierde forzosamente por cuestiones técnicas durante su recorrido; en Hidrogea tenemos un rendimiento de red en torno al 84 por ciento cuando la media de ese rendimiento se sitúa en el 78 ciento, y queremos seguir incrementando ese buen dato, que no se pierda una sola gota de agua. En la última década, el agua que hemos ahorrado suma 5 hectómetros cúbicos, una cantidad suficiente para abastecer a una población de 40.000 habitantes.

P ¿La RSC es un esfuerzo extrafinanciero voluntario que hacen algunas empresas, o puede y debe ser rentable?

R Es que un negocio es sostenible o no será un negocio. Cada vez más empresas están apostando por la Responsabilidad Social porque han entendido que no hay modelo de negocio viable si nos cargamos el planeta. Además, tenemos que ser sensibles en todos los sentidos. Las tarifas y fondos sociales son obligados, en la Región de Murcia no se va a cortar el agua a quien no pueda pagarla.

P Uno de sus últimos programas, muy vinculado a los ODS y al desarrollo de la RSC, que han puesto en marcha ha sido H2O30 Cartagena Sostenible con el que ya han logrado la implicación de 16 colectivos. ¿Cómo se va a desarrollar?

R Está vinculado especialmente al objetivo número 17 que habla de generar alianzas para la consecución de objetivos. Hemos dividido este programa en cuatro apartados fundamentales: Participación y transparencia, donde es inminente la firma de un convenio con la Federación de Vecinos de Cartagena para establecer un canal abierto de diálogo en el que poder enviar y recibir información y responder a todas las inquietudes que aparezcan, Accesibilidad universal tanto para acceder a nuestro servicio, como para contactar con nuestros clientes independientemente de si viven con alguna discapacidad, Innovación, y Medioambiente; la recuperación de la malvasía cabeciblanca junto con la asociación ANSE es un buen ejemplo de este último aspecto.

P Uno de los proyectos ha generado mucho interés mediático, me refiero al centro que tienen previsto inaugurar en Cartagena, ¿qué nos puede adelantar?

R Todavía no tenemos fecha para la inauguración pero es inminente. Será un centro tecnológico de innovación en la ciudad de Cartagena para la gestión de los recursos hídricos en la Región. Queremos que sea un centro de referencia, que pueda trabajar con el ecosistema local, (empresas, administraciones, universidades, sociedad civil), un espacio en el que poder compartir las soluciones que ya tenemos en Hidrogea y trabajar conjuntamente en la creación de más soluciones.

P Hidrogea también ha destacado en los últimos años por su labor en el sistema educativo regional.

R Nos preocupa la baja inclusión de las mujeres en las carreras técnicas, las STEM, todavía no apuestan por la Ingeniería Industrial o de Caminos y creo que se debe esos estereotipos tradicionales que no se ajustan a la competencia que han demostrado las mujeres en estas ramas. Actualmente trabajamos con talleres en trece colegios de la Región. Por supuesto, también realizamos sesiones para concienciar a los niños sobre el uso eficiente del agua.