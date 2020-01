Todo sobre el polvo africano que ha disparado la contaminación en la Región de Murcia

¿Por qué hay tanta contaminación estos días en Murcia? La culpa la tiene una nube de polvo africano en suspensión, concretamente procedente del Sáhara, que está en la mitad sur de la Península Ibérica y ha alcanzado a la Región, tal como explica Juan Andrés García Valero, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Murcia.



¿Por qué viene el polvo?

La situación se debe a la presencia de bajas presiones en altura sobre la zona noroccidental de África. El viento que arrastra del sur trae consigo una gran cantidad de polvo en suspensión desde el desierto del Sáhara, lo que emborrona los cielos e incluso dificulta la visión de los satélites meteorológicos.



¿Es polvo del desierto de verdad?

Sí que lo es. Del mismísimo Sáhara hasta la Región de Murcia. Con más de 9 065 000 km?2; de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte y tiene una extensión casi tan grande como la de China o los Estados Unidos.



¿Por qué ahora está contaminando tanto?

Porque se junta con la humedad, apunta García Valero. Hay vientos de Levante en capas bajas y aparte humedad. En las capas medias y altas es donde está el polvo del desierto. Se juntan y aparece esta situación.



¿Esto pasa solo en invierno?

«Puede pasar en cualquier época del año, pero es más común en invierno, porque es la época que más le cuesta a la atmósfera limpiarse», argumenta el experto de la Aemet. Además, hace frío, así que se ponen las calefacciones y la gente coge más el coche «para ir a trabajar», así que «se juntan el hambre con las ganas de comer».



¿Por qué no hay que poner la calefacción?

Ante la alerta por contaminación, los ayuntamientos pidieron la bajada de la temperatura de la calefacción de las casas con el objeto de minimizar el consumo energético. Lo que pasa, indica el meteorólogo, es que estos aparatos eléctricos también sueltan partículas. «Son muy buenas medidas, ya hay una concentración natural que no podemos evitar, pero sí contribuir a que haya menos emisiones», especifica.



¿Puede llegar a llover sangre?

No ha pasado en la Región ahora, pero el polvo del Sáhara da luga a un curioso fenómeno que se repite de tanto en tanto: la llamada lluvia de sangre. La 'lluvia de sangre' no es otra cosa que lo que habitualmente llamamos lluvia de barro. La diferencia estriba en que, en función de cuál sea la procedencia de las particulas de polvo en suspensión, su color será más rojizo o menos. En este caso, al tratarse de partículas arrastradas en altura desde el desierto del Sáhara, de tonalidad rojiza, podría pasar. Antiguamente se pensaba que la 'sangre' que caía del cielo era real y que no era sino una señal de que se avecinaban grandes y extraordinarias catástrofes. La primera vez que este fenómeno se documentó fue en el siglo VIII a. C., ya que aparece recogido en la Iliada de Homero.



¿Cuándo se va a normalizar esto?

El meteorólogo dice que mañana al mediodía «va a empezar a cambiar el viento». Además, «mañana tarde se esperan posibles precipitaciones en la Región, lo que va a ayudar a barrer, a limpiar». En la ciudad de Murcia va a llover también. «Mañana se espera una limpieza, un lavado de la atmósfera», precisa García Valero.