El Gobierno espera aprobar el presupuesto este sábado en un Consejo extraordinario

El Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 podría aprobarse este mismo sábado en un Consejo de Gobierno extraordinario con el objetivo de que su tramitación en la Asamblea Regional se ponga en marcha lo antes posible.

Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves el titular de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, quien indicó que el borrador está ya solo a la espera de incluir diversa información técnica. El consejero reiteró que las cuentas darán prioridad a la inversión en el Mar Menor, con una cifra muy por encima de los 28 millones que se destinaron en 2019 a la laguna salada.

Así, habrá fondos para actuaciones «concretas, directas y específicas de protección» y otras partidas serán de «soporte y apoyo» a los municipios ribereños.

Por otro lado, y aunque no aparece en los presupuestos, la Comunidad mantiene su petición al Ministerio de Hacienda para poder endeudarse a través de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) sin que compute en el cálculo del déficit.

El propio Celdrán ya planteó al BEI la intención de solicitar 120 millones de euros para inversiones relacionadas con los daños provocados por la DANA del pasado mes de septiembre en los municipios de la zona, además de pedir otro crédito de 200 millones para poner en marcha las medidas contenidas en el Plan de Vertido Cero aprobado por el antiguamente denominado Ministerio para la Transición Ecológica.

La entidad europea estaría dispuesta a conceder el crédito, que depende de la autorización del Gobierno de España, pero el Ejecutivo ya instó a la Comunidad a incrementar sus ingresos vía impuestos en lugar de recurrir al endeudamiento.

Para Celdrán, se trata de una postura injusta, puesto que una subida de impuestos «no solucionaría en absoluto el déficit estructural» de financiación que sufre la Región ni alcanzaría a cubrir la cifra solicitada. Por ello, ha reclamado una vez más al Estado que modifique el sistema de financiación autonómica, que perjudica a la Región, algo que reconoce el propio ministerio.

El Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020 contempla un techo de gasto de 4.779 millones de euros, 130 millones más que el año pasado, lo que supone un incremento del 2,8 por ciento con respecto a las de 2019.

La Asamblea Regional no iniciará el nuevo periodo ordinario de sesiones hasta el próximo día 3 de febrero, por lo que no podrá iniciarse la tramitación de las cuentas de 2020 en el Parlamento autonómico si no se aprueba un periodo extraordinario.