Pablo Casado en Murcia: "No va a venir ningún comunista a decir que mis hijos no son míos"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, fue el encargado de cerrar el primer acto Gobiernos por la libertad que se ha celebrado en Murcia. Remarcó que se compromete a luchar por las reivindicaciones de la Región. "Aquí en Murcia me comprometo a luchar y a guardar vuestra promesa de apostar por que la alta velocidad llegue a Murcia. Me comprometo a hacer una estrategia sin cuartel frente al gobierno de españa y el ministerio de hacienda para que os devuelva los 85 millones recaudados con el IVA y que tendrían que estar en los hospitales. Yo con Murcia me comprometo a que el agua es un recurso de interés general al que tienen que tener acceso los agricultores, el sector turístico y las familia", afirmó.

Además, prometió destinar esfuerzos para la recuperación del Mar Menor con una frase con la que liberó de toda responsabilidad a los ejecutivos de su partido durante sus años de gestión: "Una joya que sufre un momento delicado por una catástrofe atmosférica de la que nadie es responsable".

Toda la intervención de Pablo Casado se centró en la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y a contraponer ante este ejecutivo, la gestión de los gobiernos municipales y autonómicos del PP, que son, dice, "la esperanza de muchos que no quieren encontrarse dentro de cuatro años un país distinto del que tanto costó construir".

"La investidura alumbró el gobierno más ultra de la historia de españa", afirmó. Según Casado en el Consejo de Ministros se sientan "ministros comunistas que reivindican regímenes que han dejado 80 millones de asesinados en el siglo XX".

Sobre la polémica decisión de que los padres puedan autorizar la asistencia de sus hijos a charlas en los colegios, el líder nacional de los populares dijo que si Vox ha propuesto el "pin parental" ellos ya habían aprobado con la LOMCE la "tarjeta parental", una forma de que los progenitores puedan decidir al principio de curso si sus hijos acuden o no a este tipo de actividades.

Sobre las declaraciones de la ministra Celaá en las que afirmaba que los hijos no pertenecen a los padres y las del vicepresidente Iglesias asegurando que los niños no se inscriben en el registro de la propiedad, sino en el registro civil, Casado se ha preguntado si los niños "son de la patria como en Cuba". "Es ahí adonde vamos", se cuestionaba, "a los regímenes comunistas como los de Lenin, Stalin o Pol Pot".

"Mis hijos son míos, no va a venir ningún burócrata, ningún socialista, ningún comunista a decir que mis hijos no son míos", sentenció.

Casado también aprovechó el acto en Murcia para anunciar que el PP se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para que los políticos catalanes encausados no puedan ocupar sus escaños ni en Cataluña ni en Europa.

Además de repetir las críticas al PSOE por el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado, el presidente de los populares dejó claro que utilizarán todo su poder municipal y autonómico para contrarrestar las medidas que tome el Gobierno central en educación, sanidad, economía o vivienda. "Que Sánchez sube impuestos, estoy seguro de que Feijóo o Miras, los bajarán", preveía Casado.

El líder del PP terminó el acto dando un espaldazaro a su mano derecha: "Lo estás haciendo muy bien, Teo", y recordando las 11 cartas sin respuesta que López Miras a enviado a Pedro Sánchez. "Eres un aprendiz", le dijo al alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que reprochó al presidente que no contestase a ninguno de los dos escritos que le ha hecho llegar, "cuando llegues a 11 te podrás quejar". Y se despidió afirmando que lo que se está haciendo en Murcia es una referencia para España.

Este evento en Murcia bajo el título Gobiernos por la libertad forma parte de una serie de actos que en las siguientes semanas tendrán nuevos destinos como Guipúzcoa.