López Miras: "Cataluña no la tocan, pero a la Región, cada vez que pueden, hachazo"

Murcia, feudo histórico del Partido Popular ahora amenazado por el avance de la formación de Abascal y protagonista en las últimas jornadas por la polémica en torno al pin parental, ha sido el escenario elegido para el acto 'Gobiernos por la libertad'. Un evento en el que los conservadores sacan pecho con algunos de sus hombres fuertes con bastón de mando municipal como los alcaldes de Murcia, Madrid, Santander, Almería, Zaragoza, Córdoba, Alicante y Teruel

El presidente de la Región, Fernando López Miras, fue el encargado de abrir el acto. No dejó pasar la ocasión para echar leña al fuego de la polémica sobre el pin parental, el derecho a veto de los progenitores para que sus hijos acudan a las charlas educativas en los colegios que comenzó en agosto en virtud del acuerdo de investidura propuesto por Vox y que quieren afianzar con el pacto para los presupuestos de este ejercicio.

"La Región ha sido protagonista del Consejo de Ministros esta semana", dijo López Miras, "no por la financiación, no por la llegada del AVE, no por el trasvase: han utilizado a la región de murcia como cortina de humo una vez más". Criticó el presidente que, después de que "Sánchez y sus socios" hayan sido protagonistas por pactar con los que "quieren romper españa", ahora pone a la fiscalía del estado "al servicio de sus intereses". "Cataluña no la tocan, pero a la Región de Murcia, cada vez que pueden, hachazo", sentenció López Miras.

Como vienen haciendo durante toda la semana los líderes del PP, defendió la idoneidad del pin parental aludiendo a la libertad de los padres a elegir la educación que reciben sus hijos. Y lo hizo con un ejemplo taurino: "La Región fue una de las primeras en las que la tauromaquia fue declarada Bien de Interés Cultural. No sería de extrañar que se pudiera realizar una actividad en la que se le explicase en qué consiste una corrida. Por qué un padre no puede saber que a sus hijos se les va a explicar eso. Y autorizar si quiere que vaya un torero a explicarle lo que consiste una corrida de toros", explicó López Miras.

"Se lo vuelvo a decir a Sánchez, si dedicase esa testosterona y esa valentía que usa contra los padres de la Región, contra aquellos que quieren romper España, mucho mejor nos iría", atacó el líder regional del PP.

Precisamente ayer la capital del Segura recibió la visita del ministro Ábalos, que aseguró que el "veto parental" es una medida de extrema derecha y que atenta contra los derechos de los menores.

Concluyó su intervención afirmando que de esta polémica se extrae algo bueno: que Sánchez ya conoce dónde está la Región de Murcia, y aprovechó para reivindicar los temas más manidos de la política regional: fiscalidad, trasvase, AVE y Mar Menor. "A ver si ahora que ya se ha enterado dónde estamos, en el próximo consejo aprueba una sola partida presupuestaria buena para la región, una sola para proteger el Mar Menor", terminó el presidente.