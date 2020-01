Corvera asume 17 llegadas y 13 despegues de El Altet tras su cierre por el temporal

El aeropuerto de Corvera ya ha comenzado a asumir parte del tráfico aéreo que tendría que estar gestionando este domingo el aeropuerto de Alicante pero que debido a su cierre ha tenido que trasladar hasta el momento 17 vuelos programados de llegada y 13 de salida desde la Región.



El cierre de 24 horas a partir de las 13.00 de este domingo por precaución a causa de la borrasca Gloria en el aeropuerto de Alicante-Elche afectará a un total de 190 vuelos programados. Alguno de estos vuelos tendrán como destino la Región de Murcia debido a la proximidad del aeródromo de Corvera con El Altet.



Una portavoz de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha informado a Efe de que la decisión del cierre entre las 13 horas de hoy, domingo, hasta las 13 del lunes se toma porque aún no se ha recuperado la plena normalidad en el recinto después del incendio del pasado miércoles en una de las cubiertas de la zona de embarque. De esta manera, ha señalado que si no hubiera ocurrido este suceso no sería preciso el cierre temporal del aeropuerto por la llegada de Gloria.



Desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ya han comunicado que se espera más tráfico para este domingo. Es por ello que desde la terminal piden a los viajeros que tenían previsto llegar hoy a Alicante que consulten con su aerolínea para ver si están afectados por el cierre de El Altet. Hasta el momento se siguen reprogramando los vuelos que llegarán a Corvera.



Hoy domingo hay programadas 114 operaciones y el lunes hasta las 13 otras 76, y las compañías y AENA tratan de reprogramar parte de estos vuelos desde otros aeropuertos cercanos, como Murcia y Valencia.



El aeropuerto de Alicante-Elche, el quinto de España en pasajeros, recuperó el pasado jueves el cien por cien de su operativa tras el incendio de la víspera, pero algunas zonas de la terminal han permanecido cerradas por seguridad, y la previsión de fuertes rachas de viento y lluvia aconsejan la medida de precaución adoptada.



Desde AENA han insistido en que se trabaja para recuperar la plena normalidad y que en sus decisiones prima la seguridad de los pasajeros, usuarios y empleados.





?? #Aeropuerto de #Alicante-Elche. Hasta el momento las aerolíneas han reprogramado para hoy:



?? Aeropuerto Internacional #RegióndeMurcia: 17 llegadas y 13 salidas. Este amplía su horario hasta las 01:00 horas de mañana.



?? Aeropuerto de #Valencia: 16 llegadas y 14 salidas. — Aena (@aena) January 19, 2020