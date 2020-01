El Altiplano entra en aviso rojo por nevadas intensas este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel rojo por acumulación de nieve de hasta 20 centímetros en la comarca del Altiplano de la Región de Murcia a partir de este lunes. El aviso llega después de anoche la agencia empeorara sus previsiones con respecto a los efectos del paso de la borrasca Gloria por el norte de la Región.

Según estas previsiones se ha declarado nivel rojo en el Altiplano por acumulaciones de nieve a partir de 500-600 metros de altura, señalando que este episodio comenzaría hoy domingo y se intensificaría durante la esta madrugada de este lunes. Por otra parte, el Noroeste de la Región mantiene la alerta naranja, con probabilidad del 40 al 70 por ciento de que se produzcan nevadas, con acumulación de 10 centímetros durante las 24 horas señaladas, bajando la cota de nieve 500 metros al final del día 20 de enero. Dichas nevadas podrán prolongarse en el Altiplano hasta las 18 horas del próximo lunes.

También se ha declarado nivel Naranja por vientos de componente norte, con rachas máximas hasta 90 kilómetros por hora, desde las 15.00 horas del domingo hasta las 00.00 horas del lunes, que afectarán con probabilidad del 40 al 70 por ciento al Altiplano, Campo de Cartagena y Mazarrón. Particularmente los vientos podrán prolongarse hasta las 18.00 horas del lunes.

El nivel Naranja también afectará a la costa de la Región con viento de componente norte, fuerza 8 y 9 y olas de tres metros por la noche, que afectarán con probabilidad del 40 al 70 por ciento desde las 17.00 horas del sábado a las 00.00 horas del lunes.



Nivel amarillo



En cuanto al nivel Amarillo declarado por AEMET, supondrá nevadas con una probabilidad del 40 al 70 por ciento. Se prevé acumulación durante 24 horas de unos 4 centímetros de nieve en el Valle del Guadalentín, Lorca y Aguilas desde las 12.00 horas hasta las 00.00 horas del lunes.

En cuanto al viento, existe probabilidad entre el 40 y 70 por ciento de que afecten al Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Aguilas, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, desde las 15.00 horas del domingo a las 00.00 horas del lunes.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, ha pedido a la población precaución en los desplazamientos que sean imprescindibles y en aquellas tareas que requieran actuar al aire libre.

En este sentido, se han enviado una serie de recomendaciones que deberán ser tenidas en cuenta. También ha informado que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil serán incrementados para atender aquellos avisos que se produzcan.

RECOMENDACIONES

En particular, la DGT aconseja a aquellas personas que vayan a realizar desplazamientos que consulten previamente los Servicios de Información de Tráfico en el enlace http://www.dgt.es/es/el-trafico/carreteras-hielo-nieve/index.shtml o la página web www.dgt.es, seleccionando después 'carreteras afectadas por hielo o nieve'. También aconseja que se consulten los canales de información oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En situaciones de circulación con niebla, se recomienda no utilizar las largas y no parar en la vía. Deben encenderse las luces de cruce y alumbrado antiniebla con la finalidad de "ver bien y ser visto". Además, debe adaptarse la velocidad y distancia de seguridad con el vehículo delantero en función de la visibilidad, comprobar el funcionamiento de los limpiaparabrisas, no frenar bruscamente y evitar adelantamientos.

En caso de cualquier incidencia en carretera, se aconseja encender inmediatamente los intermitentes de emergencia, faros y alumbrado antiniebla. Cuando la niebla sea muy densa, debe tomarse como referencia las marcas viales de la derecha de la calzada.

Además, la circulación en autopista y autovía debe realizarse siempre por el carril derecho y prestar especial atención a los vehículos de dos ruedas y a peatones, por ser poco visibles.

En caso de lluvia es recomendable adecuar velocidad, aumentar la distancia de seguridad y realizar en caso necesario maniobras con suavidad. Deben encenderse las luces de cruce para ser vistos mejor, comprobar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y luneta térmica y orientar la calefacción interior del vehículo hacia los cristales para combatir el vaho que se forma por la humedad y limpiarlos con una bayeta seca.

Además debe comprobarse antes de iniciar el recorrido la eficacia de los frenos, tocándolos suavemente para secar la humedad de las pastillas y nunca frenar bruscamente para evitar el deslizamiento, teniendo presente la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

La DGT recomienda ante las previsiones de nevadas que sea adquirida información con anticipación de los tramos o zonas con hielo. En circulación, es aconsejable no tener que utilizar los frenos, para lo cual es esencial disminuir lentamente la velocidad y mantenerla, evitar frenar o cambiar bruscamente de dirección, así como aceleraciones y deceleraciones o adelantamientos. También se debe tener presente la dirección y comportamiento del resto de vehículos ya que esta puede ser imprevisible.

PREVISIONES DE HIELO O NIEVE EN LA REGIÓN DE MURCIA

Existe mayor posibilidad de encontrar placas de hielo en las siguientes carreteras de provincia:

A-91: Desde Puerto Lumbreras al límite de provincia de Granada.

A-30: Desde el P.K. 87 al límite de la provincia de Albacete, al P.K. 84'473.

N-344: Desde Jumilla hasta el límite de la provincia de Albacete, desde el P.K. 71 al 105,500.

RM-730: Desde Caravaca de La Cruz hasta el límite de la provincia de Granada.

RM-15: Desde Bullas a Cehegín y a Caravaca de La Cruz, del P.K. 46 al P.K. 64. Desde Caravaca de La Cruz a Moratalla, desde el P.K. 0 al 12.

RM-714: Desde el cruce con la RM-15 a Calasparra, del P.K. 0 al 18. Desde Calasparra al cruce con la A-30 (Venta del Olivo). Del P.K. 22 0 al 0. Desde Yecla hasta el límite de la provincia de Alicante, P.K. 67 al 58.

RM-428: Desde Jumilla a límite de provincia de Albacete, dirección Hellín.

RM-702: Desde Barranda hasta el límite de provincia dirección Nerpio.RM-703: Moratalla a Campos de San Juan.

PREVISIONES DE NIEBLA EN LA REGIÓN DE MURCIA

Existe la posibilidad de encontrar niebla en toda la parte norte de la provincia, y en especial, dentro de las zonas que a continuación se detalla:

Zona del Campo de Cartagena: A-30 Albacete-Cartagena del pk 150 al 187.

Zona de la Vega Alta: Destacando en esta carretera A-30 desde el cruce de Blanca (RM-533), P.K. 110,300 hasta el límite de la provincia de Albacete, P.K. 84'473.

Zona del Altiplano: Destacando la N-344, desde Jumilla a Yecla y al límite de la provincia de Albacete, también las comarcales RM-714, RM-428 y RM-424.

Zona del Noroeste: En las carreteras RM-714, desde Calasparra hasta el cruce con la RM-15, RM-730 desde Caravaca de La Cruz hasta el límite de la provincia de Granada, RM-15 desde Bullas, Cehegín hasta Moratalla y en la RM-715 desde Caravaca hasta el límite de la Provincia de Albacete en Socovos.

En cuanto a información sobre itinerarios, saturación de vías y cualquier otro dato sobre el desarrollo de la operación, los ciudadanos, en general, antes de iniciar su viaje pueden consultar con el Servicio de Información de Tráfico: http://infocar.dgt.es/etraffic/.