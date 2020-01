90.000 murcianos sufrirán a lo largo de su vida depresión

El 6 por ciento de los ciudadanos de la Región, unos 90.000 murcianos, sufrirá un cuadro de depresión a lo largo de su vida. Para detectar esta patología de forma precoz, ofrecer la atención adecuada y mejorar la adherencia al tratamiento el Colegio de Farmacéuticos ha lanzado una campaña junto a la Consejería de Salud y la Federación de Salud Mental de Murcia que se difundirá entre las 569 farmacias de la Región con el lema 'Con la depresión podemos todos'.

La presidenta de los farmacéuticos, Isabel Tovar, asegura que la educación en salud es la mejor forma de naturalizar las enfermedades mentales y acabar con el estigma que suponen. Al tiempo que ha insistido en que la depresión es uno de los principales problemas de salud, llegando a afectar a cerca del 6 por ciento de la población.

Juana Morales, vocal de Oficinas de Farmacia del Colegio, ha alertado de que el 50 por ciento de los pacientes no sigue el tratamiento con efectividad, el 26 por ciento no sabe cómo tomarlo y el 34 por ciento no sabe cada cuánto tiempo debe tomar la medicación, por ello considera fundamental que se haga un seguimiento desde la boticas.

Morales considera que esta labor ahora resulta más sencilla gracias a la receta electrónica, que «nos permite saber si el paciente ha gastado los fármacos que tiene en casa o si no los está tomando».

Ansiolíticos y antidepresivos

Desde el Colegio de Farmaceuticos informan de que algo más del 10 por ciento de la población toma ansiolíticos y antidepresivos, aunque las cifras sobre dispensación han sufrido un descenso en los últimos dos años gracias al seguimiento que se hace y el control de los tratamientos.

Respecto al perfil de la persona que suele sufrir depresión, el consejero de Salud, Manuel Villegas, explica que suele ser más habitual en mujeres que en hombres y ha apuntado a que «no hay que buscar la solución sólo en los medicamentos sino pedir apoyo a los profesionales». En este sentido, si que ha reconocido que existe un problema de infradiagnóstico y que «hay depresiones encubiertas».

Villegas explica que la campaña 'Con la depresión podemos todos' es fundamental porque ofrece información sobre cómo detectarla y da los contactos de los recursos a los que puede acudir cualquier ciudadano. «Todos hemos sufrido en un momento concreto una situación de tristeza, pero es necesario el apoyo de los familiares para que esto no se cronifique y se convierta en una depresión».

«No se nos acepta en la sociedad»

La presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región, Delia Tofa, ha dado la visión más directa de la persona que sufre depresión y las familias y afirma que «los pacientes con depresión somos personas sufrientes que no queremos decirlo porque no se nos acepta en la sociedad. Pero tenemos que ser visibles y hacer visible la patología mental». Además, ha alertado de que la depresión está relacionada con el suicidio y «no debemos sentirnos culpables porque no somos responsables de la situación, debemos pedir ayuda».