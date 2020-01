Isabel Franco se desmarca: "Yo no he firmado. Es cosa del grupo parlamentario"

El colectivo LGTBI ha convocado esta tarde una protesta frente a la sede del partido en Centrofama a las 20 horas. Además, han pedido expresamente a la consejera que elimine las siglas del nombre de su departamento.

El acuerdo alcanzado para la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para 2020 no parece haber contentado a todo el mundo en Ciudadanos. Después de semanas negociando el encaje de pin parental que quería aprobar Vox, con declaraciones contradictorias entre dirigentes destacados del partido naranja, como Ana Martínez Vidal e Isabel Franco, esta última más firmemente en contra de esta medida, el comité de negociación ha firmado el documento en el que se comprometen a imponer en las escuelas "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".



Isabel Franco, consejera de Igualdad, LGTBI , Familias y Política Social, ha perdido la batalla en su partido y no parece importarle que se sepa públicamente que no está de acuerdo con la medida. En una respuesta a una conversación mantenida en la red social Twitter, Franco ha querido subrayar que ella no ha firmado el acuerdo. "Es cosa del grupo parlamentario" (grupo del que ella forma parte en la Asamblea Regional).



Mira las firmas. Yo no he firmado. Es cosa del grupo parlamentario. — Isabel Franco (@ifranco) January 17, 2020

Consejería de Mujer Igualdad LGTBI Familias y política social: Quita nuestras siglas del nombre de la Consejería



Colectivo Noteprives (@cnoteprives) January 17, 2020

