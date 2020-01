El PSOE apoyará los presupuestos regionales si se elimina el pin parental

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha recordado su compromiso al inicio de la legislatura de no dejar a nadie atrás. "Por ello y por responsabilidad con mi Región, como líder del partido más votado y el grupo parlamentario más numeroso en la Asamblea, me comprometo a garantizar la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2020, siempre y cuando el Gobierno regional asuma una serie de medidas básicas".

"Vox no puede seguir chantajeando a esta Región. No se puede consentir el último episodio que estamos sufriendo con la aceptación por parte del Gobierno regional de uno de los mayores despropósitos que podíamos imaginar a nivel educativo, que es el pin parental. Esto supone la restricción de los derechos fundamentales individuales de los alumnos y alumnas, y de la autonomía de los centros educativos, y no lo vamos a permitir", ha indicado.

Las medidas básicas exigidas por el PSRM para facilitar la aprobación de los presupuestos son la eliminación del pin parental; el aumento presupuestario para el plan de desamiantado y climatización de los colegios; una puesta en marcha de un plan regional consensuado contra la pobreza y la exclusión social; aumento presupuestario para la lucha contra la violencia de género, y la puesta en marcha de la estrategia regional contra el cambio climático.

Además, elaborar y aprobar este año una ley de financiación local para asumir los compromisos con los ayuntamientos; apoyo a las empresas y organizaciones de la economía social y el tercer sector, como motor para impulsar un crecimiento con mayor sostenibilidad social, económica y ambiental, y un plan plurianual con recursos económicos suficientes para la recuperación del Mar Menor.

"Es el momento de asumir responsabilidades, y por ello, exigimos al Gobierno regional, y especialmente a Ciudadanos, que acepte las propuestas que les hemos hecho llegar, por el bien común y por el futuro de la Región de Murcia", ha concluido Diego Conesa.