"El Mar Menor se puede recuperar pero se necesitan entre 20 y 30 años"

No le sorprende lo ocurrido en el Mar Menor, porque "llevábamos décadas avisando de los efectos de la agricultura intensiva y el turismo desenfrenado", pero es optimista y considera que "si nos ponemos en serio desde ya", se puede recuperar el estado de la laguna, aunque habrá que esperar "20 o 30 años".

Joaquín Araujo es un naturalista y autor de numerosos libros sobre el medio ambiente. Columnista en los principales periódicos de España, trabaja también como director, realizador, guionista y presentador de series y documentales de televisión. Acaba de celebrar el medio siglo como divulgador ambiental y mañana impartirá la conferencia inaugural de las VI Jornadas 'Una educación para el siglo XXI', dedicada a las ciencias y las artes. Será a las 20.45 horas en el Paraninfo de la UMU.

Mañana va a disertar sobre el sistema educativo y la catástrofe climática. No se anda con rodeos en la definición del cambio climático...

Es que ya hemos engañado durante demasiado tiempo al público, poniendo paños calientes a algo que estaba ardiendo. Yo llevo cincuenta años en los medios de comunicación y he usado unas 8.000 veces la palabra cambio climático, y me quedaba corto. Para que se produzca la deseable reacción tanto del público como de las administraciones, hay que insistir en que no sólo es una catástrofe sino que ésta ya ha llegado. Tenemos un máximo de 5 a 10 años para solucionarlo.

Pero pese a todos los informes científicos que hay y a los avisos que nos está dando el planeta, sigue habiendo negacionistas.

Los meteorólogos y climatólogos, que suelen ser muy moderados, lo han dicho muchas veces, que hemos quitado dramatismo a la realidad. Y han dado un paso adelante para advertir que ya no se puede aplazar más las iniciativas para frenar las consecuencias del cambio climático.

Y ese paso importante para la concienciación ciudadana, ¿está en la educación?

El conocimiento es el instrumento esencial del ser humano, primero para medir las consecuencias de sus actos y luego para reaccionar. Detrás de la catástrofe climática hay una renuncia a la aplicación del sentido común, de la racionalidad, pese a la información científica de primera mano que teníamos. Si estuviéramos bien educados ambientalmente hablando, no habría catástrofes en marcha. Todo esto lo resumiría en una frase que hace 90 años pronunció Miguel de Unamuno: «Para que una sociedad funcione es más oportuno que aprenda a consumir y no a producir». La ignorancia a la hora de consumir es demoledora; es consumir cuanto más mejor, sea lo que sea, con la calidad que tenga, produzca o no crisis ambientales... Y eso debe hacer la educación, prepararnos para tener un criterio que nos permita separar el polvo de la paja.

Hablemos del Mar Menor. ¿Es demasiado tarde para recuperarlo?

Lo ocurrido estaba más que anunciado. Llevamos décadas alarmando a quienes nos querían escuchar de lo que significaba la agricultura intensiva y la masificación turística y residencial en un espacio con una fragilidad tan extraordinaria como el Mar Menor. Esto podía pasar, ha pasado y la situación es gravísima. Pero si nos ponemos en serio a rectificar y hacemos caso a los científicos, aunque costará mucho tiempo, calculo de 20 a 30 años, recuperaremos el Mar Menor.

¿Como también se tiene que tomar en serio esta Región los efectos del cambio climático?

La Región de Murcia está en primera línea de la afectación extraordinaria por culpa del cambio climático y los ciudadanos deberían ser los que más entusiasmo, dedicación y seriedad deberían poner en pelear contra ello. Estáis en primera línea de fuego.

Acabamos de estrenar una vicepresidencia para la Transición Ecológica.

Es una de las mejores noticias en el ámbito político de los últimos 50 años. Yo ya le pedí al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que las cuestiones de Medio Ambiente se incluyeran en una vicepresidencia, entre otras cosas por enhebrar e implicar al resto de los ministerios. Y Teresa Ribera es la persona con mejor preparación para abordar estas cuestiones; es muy esperanzador y una novedad a nivel político. Pero no lo va a tener fácil.