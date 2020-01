Más de una docena de vuelos desviados a Corvera por el incendio en el aeropuerto de Alicante

La dirección del aeropuerto señala que todos los aviones pernoctarán en Corvera

Al menos catorce vuelos con destino al aeropuerto de Alicante han tenido que ser desviados a Corvera en la tarde de este miércoles debido al cierre de El Altet por un incendio originado en la cubierta de una de las terminales que ha obligado al cierre del tráfico aéreo.

Los vuelos proceden de Oslo (Norwegian), Estocolmo (Norwegian), Milán (Ryanair), Oporto (Ryanair), Memmingen (Ryanair), Adana (AirEuropa), Liverpool (Easyjet), Leeds (Easyjet), Londres - Gatwick (Ryanair), Londres - Gatwick (Easyjet), East Midlands (Ryanair), Roma (Ryanair), Bruselas (Ryanair) y Cracovia (Ryanair Sun).

El aeropuerto de Corvera, al igual que el de Valencia, está sirviendo de base para los vuelos programados este miércoles que tenían como destino Alicante. Desde la dirección del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia apuntan que a lo largo de esta tarde han continuado los desvíos ya que "Alicante no estará operativo hasta mañana día 16 a las 12:00 horas". Señalan además que "se prevé la pernocta de las aeronaves en el aeropuerto de Corvera".

El aeropuerto de Alicante-Elche permanecerá cerrado al tráfico aéreo, al menos, hasta mañana a las 12.00 horas tras el incendio en la cubierta de la terminal de embarque ocurrido este mediodía. La dificultad de los trabajos para sofocar el fuego que ha calcinado un falso techo ha provocado el retraso en la apertura de la infraestructura. No hay heridos y el fuego ya está controlado y se está ventilando la zona.

En la terminal había unas 2.000 personas que, en un primer momento, han evacuado al exterior del edificio y posteriormente han reagrupado en la zona de llegadas. Durante la tarde los han ido trasladando a Valencia o Murcia, según su vuelo, y al resto los han llevado a hoteles. El aparcamiento de vehículos del aeropuerto está cerrado y no se puede acceder con coche particular a las instalaciones. Únicamente están entrando los taxis. La Guardia Civil está desviando el tráfico. Los ciudadanos no saben a qué atenerse y algunos se aventuran a salir a la rotonda de acceso a las instalaciones a que les recoja algún familiar.

En el siniestro están trabajando los propios bomberos del aeropuerto reforzados por 15 compañeros de Alicante y Elche. El 112 ha informado que los trabajos de extinción se prolongarán durante toda la noche al arder el aislante de la cubierta y ser de combustión lenta.

El aeropuerto de Corvera acoge esta llegada imprevista de aviones justo el día de su cumpleaños, dado que el pasado 15 de enero de 2019 el aeródromo comenzaba a operar con vuelos comerciales.