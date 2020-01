La DANA dispara las consultas para reclamar daños al seguro

La telefonía y la electricidad originan más de la mitad de las quejas de los usuarios.

Los dos episodios de DANA registrados en la Región en los meses de septiembre y diciembre han disparado las consultas de los damnificados que pretendían reclamar una indemnización a las compañías de seguros, según informó la presidenta de ThaderConsumo, Juana Pérez, que este viernes dio a conocer el balance de la organización correspondiente a 2019. Durante el pasado año la Federación de Amas de Casa ha registrado 7.165 consultas, 32 diarias de media, que representan un aumento del 20%, mientras que las reclamaciones ascendieron a 2.574, el 93% de las cuales fueron favorables al consumidor.

Juana Pérez explicó que la organización desconoce el número de reclamaciones que se han presentado contra las compañías de seguros que no han atendido las solicitudes de los damnificados por las inundaciones del pasado año, dado que han orientado sus quejas hacia la Dirección General de Seguros.

No obstante, la presidenta de Thader contó que muchas personas se han encontrado a la hora de reclamar con que su seguro no cubría los daños que han sufrido, porque muchas pólizas fueron suscritas con el préstamo de la vivienda y solo contemplan indemnizaciones para los siniestros que había establecido el banco. «La mayoría de los seguros que tienen las familias son los que vienen con las hipotecas y no se han adaptado ni se han actualizado», advirtió Juana Pérez.

Dijo también que muchos de los damnificados por las inundaciones «pensaban que el Consorcio de Seguros les iba a responder, pero no responden si no tienes un seguro contratado. El problema es que fueron unas lluvias muy seguidas y han agravado los daños».

La telefonía y el suministro eléctrico han originado el 54,2% de las 2.574 reclamaciones que ha registrado Thader durante el pasado año, lo que supone un aumento del 16%.

Los mayores problemas que plantea la telefonía son los impedimentos a «la portabilidad». El teléfono fijo solo provoca un 15% de las quejas contra los operadores.

Las reclamaciones contra las eléctricas suponen el 36,2% del total. Recordó que las empresas «tienen prohibida la venta de luz puerta a puerta, pero todavía hay algunas que intentan captar para el mercado libre al consumidor con tarifa regulada, que es la más económica».

Las quejas de los consumidores que utilizan el gas están motivadas sobre todo por las diferencias en los precios que encuentran entre las empresas suministradoras.

Las reparaciones aportan el 20,1% de las reclamaciones y el transporte, un 9,1%, seguido de los alquileres, con el 4,5%.