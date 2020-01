Vox pide la dimisión de Isabel Franco tras no apoyar el decreto del Mar Menor

VOX ha pedido, en una tertulia de 7 Televisión Región de Murcia, la dimisión de la vicepresidenta Isabel Franco por su "incapacidad" para gestionar un equipo de gobierno y recuerda que hace unas semanas, representantes de Ciudadanos y del PP "pidieron la ayuda de Vox para sacar la Ley Integral del Mar Menor".



Esta formación se reunió con los representantes del gobierno de PP-Cs y puso como condición que "no se criminalizara a la agricultura y se tuviesen en cuenta las propuestas que les habían llegado de otros sectores turísticos, deportivos y medioambientales, entre otros".



"Decían que era urgente aprobar dicha ley y tras aceptar las propuestas de VOX le pasaron al texto legal el filtro de su aprobación, por los consejeros de PP-Cs, en Consejo de Gobierno para su urgente tramitación en la Asamblea Regional", señala.



VOX ve como una "desagradable sorpresa" que la portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, "entiende que ya no hay prisa y que lo pactado no tiene ningún valor y los acuerdos menos, y hay que debatirlo en la Asamblea y hacer enmiendas a lo ya pactado con VOX y en algo inédito en cualquier país occidental: un gobierno que se hace oposición a sí mismo a través de una facción que forma parte de este".



A juicio de VOX, "sería una broma de no ser porque están en juego la supervivencia de parte importante de la economía regional representada en la zona por el turismo y la agricultura, entre otros".



Ante la "incapacidad" demostrada para gestionar cualquier equipo de trabajo, no solo de gobierno, de Isabel Franco, "corresponsable de la situación a la que se ha llegado en el Mar Menor y su inconsistencia para mantener los acuerdos a los que se comprometen ella y su partido, debe dimitir de forma inmediata".



Teme VOX que "este nuevo cambio de la ya conocida veleta naranja se deba a que está preparando un acuerdo con el PSOE de Sánchez, el que pacta con separatistas, proterroristas y comunistas amigos de las narcodictaduras bolivarianas para cerrar un acuerdo de gobierno que reproduzca en la Región el modelo que el PSOE plantea para la España de Pedro Sánchez".



Tanto él como la ministra Teresa Ribera "son los máximos culpables de la situación actual del Mar Menor, permitiendo un trasvase que lo excluya, mostrando rechazo a un ecosistema único en Europa y criminalizando así a los agricultores de la zona y tratando de desviar la atención de su inoperancia".



La respuesta de Isabel Franco

Vox ha pedido hoy mi dimisión por querer mejorar el decreto del Mar Menor en la Asamblea, aunque el diputado Luis Gestoso admitía hace unos días que era insuficiente. ¿En qué quedamos, Gestoso? Mucho me temo que te conformas con el "mal menor". (Abro Hilo) pic.twitter.com/gnZjJkWKcJ — Isabel Franco (@ifranco) January 10, 2020

Es un honor que Luis Gestoso y Vox pidan hoy mi dimisión. Se dicen católicos, pero hablan de los menores extranjeros no acompañados como una amenaza. Sin acritud, Gestoso ha sido del PP, de Cs y ahora está en Vox: no es el más indicado para hablar "bandazos". pic.twitter.com/44o91sPr6S — Isabel Franco (@ifranco) January 10, 2020

La vicepresidenta del Gobierno regional ha respondido a las declaraciones de Gestoso a través de su cuenta de Twitter. "Vox pide mi dimisión por querer mejorar el decreto del Mar Menor, aunque el diputado Luis Gestoso admitía hace unos días que era insuficiente. ¿En qué quedamos?", ha escrito.Sobre las acusaciones de "ser una veleta", Franco ha recordado que "Gestoso ha sido del PP, de Cs y ahora está en Vox: no es el más indicado para hablar de 'bandazos'".Isabel Franco ha añadido que en Vox "se dicen católicos, pero hablan de los menores extranjeros no acompañados como una amenaza".