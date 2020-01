La Arrixaca repite como el hospital con más donantes de España en 2019

El Hospital Virgen de la Arrixaca ha vuelto a superarse y se sitúa un año más como en hospital de España con más donantes de órganos en 2019. Así lo indica el balance del último año dado a conocer esta mañana por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Ministerio de Sanidad y en el que la Arrixaca lidera el ranking por hospitales tanto en número de donantes totales como en donantes por muerte encefálica.

España, líder mundial en donación y trasplantes durante 28 años consecutivos, ha demostrado una vez más su vigor en este campo al alcanzar en 2019 los 48,9 donantes por millón de población (p.m.p.), con un total de 2.301 donantes, lo que ha permitido realizar 5.449 trasplantes de órganos, con máximos históricos en trasplante renal y pulmonar.

Esta cifra eleva la tasa de trasplantes a 116 p.m.p. "Este gran resultado ha sido posible gracias a la solidaridad de nuestra sociedad, cuya generosidad se hace patente año tras año y al enorme esfuerzo de la red de coordinación y trasplantes de España", subraya el Ministerio.

Por comunidades son diez las autonomías que superan los 50 donantes por millón de habitantes. De ellas, una registra datos cercanos a los 90 donantes por millón (Cantabria) y dos sobrepasan los 60 (País Vasco y Murcia).

Cantabria vuelve a liderar el ranking, con una tasa de 89,7 donantes por millón de habitantes y le siguen, por este orden, País Vasco (65), Murcia (63,8) y Baleares (54,4). La Región de Murcia tuvo en 2018 una tasa de 56,5 donantes por millón de ciudadanos, cifra que ha aumentado en 2019 hasta los 63,8 donantes por millón de habitantes. En total, en 2019 fueron 95 los donantes que registró la Región de Murcia.

En cuanto al incremento en el número de donantes en términos absolutos, destaca en primer término Cataluña, seguida de Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En porcentaje, las comunidades que registran un mayor crecimiento en el número de donantes son, por este orden, Aragón (+47,6%), Castilla- La Mancha (+44,1%), Galicia (+17,2%), Cataluña (+14,6%) y Murcia (+14,5%).



1.200 pacientes trasplantados

Por otro lado, la ONT cifra en 1.200 los pacientes trasplantados gracias al intercambio de órganos entre comunidades autónomas, lo que supone un 24% del total. A su vez, el 8% de los trasplantados han recibido el órgano fuera de su comunidad autónoma de residencia. Ambos datos ponen de manifiesto el papel cohesionador del Sistema Español de Trasplantes.



Nuevos máximos históricos

Pese a que se partía de un elevado nivel de excelencia, difícil de superar, y un entorno adverso para la donación, dada la edad avanzada de los potenciales donantes en nuestro país, el esfuerzo por la innovación ya ha empezado a dar sus frutos: con nuevos máximos históricos en donación y trasplante tanto en el número de donantes, con un total de 2.301, como en el de trasplantes de órganos sólidos que se sitúa en 5.449. También se registran máximos históricos de actividad en trasplante renal y pulmonar.

En total, se han realizado 3.423 trasplantes renales, 1.227 hepáticos, 300 cardíacos, 419 pulmonares, 76 de páncreas y 4 intestinales. También aumentan en un 14% los trasplantes renales de donante vivo, con un total de 335 (frente a los 293 de 2018). Este tipo de trasplante supone casi el 10% del total de trasplantes renales.

A pesar de la gran actividad trasplantadora que hemos alcanzado, persiste un número importante de pacientes en lista de espera, pendientes de un órgano. A 31 de diciembre de 2019, se sitúa en 4.889 pacientes en lista de espera. De ellos, 93 son niños.



Perfil del donante

La donación en asistolia se afianza como la vía más clara de expansión del número de trasplantes, con un total de 744 donantes, lo que supone un incremento del 18% con respecto al año anterior. En la actualidad, el 32% de los donantes lo son en asistolia, es decir, 1 de cada 3. Más de 120 hospitales en todo el país, de 16 Comunidades Autónomas, están ya acreditados para este tipo de donación.

Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico se sitúan en un 4,4%, uno de los más bajos de la última década.

En cuanto a la edad de los donantes, más de la mitad (56,4%) supera los 60 años, el 32% supera los 70 y un 8,5% los 80. La edad máxima de un donante efectivo se sitúa en 91 años lo que ha permitido realizar un trasplante de hígado.

Las negativas familiares se sitúan en un 14%. Este porcentaje se reduce a un 9,5% en el caso de los donantes en asistolia.



Otros logros de 2019



España realiza junto con Italia el segundo trasplante renal internacional cruzado del Sur de Europa, en una complicada operación logística coordinada por la ONT en la que participan la Fundación Puigvert de Barcelona y el 'Kidney Transplant' de Padua.

Tras poner en marcha el programa de trasplante cardiaco infantil AB0 incompatible en 2018, en nuestro país ya se han efectuado 6 trasplantes de este tipo (2 en el Hospital Gregorio Marañón y 4 en el Hospital La Paz).

Nuestro país consolida el programa de trasplante procedente de donante Virus C positivo a pacientes virus C negativos. Al finalizar 2019, ya se habían realizado 101 trasplantes de donantes VHC en receptores que no estaban infectados por este virus.

En noviembre, la ONT batió un nuevo récord de actividad, al gestionar en menos de 24 horas 19 donantes. En los distintos operativos participaron 27 hospitales de 13 Comunidades Autónomas y un hospital francés.

La ONT firma con la Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) un convenio de colaboración para potenciar y homogeneizar en todo el país la donación de órganos en los hospitales privados, en cooperación y bajo la supervisión del sector público. En 2019, 40 donantes (1,7% del total) fueron identificados en hospitales privados: 13 en Madrid, 8 en Galicia, 7 en Cataluña, 4 en Andalucía, 4 en la Comunidad Valenciana, 2 en Baleares, 1 en Canarias y 1 en Navarra.



Plan '50x22'

Para la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, estos datos demuestran la eficacia de las medidas incluidas en el Plan Estratégico '50x22', puesto en marcha por la ONT y las Coordinaciones Autonómicas de Trasplantes a finales de 2017, con el objetivo de alcanzar los 50 donantes p.m.p. y los 5.500 trasplantes en el año 2022.

Según estos datos, el sistema español de trasplantes ha estado a punto de conseguir, con dos años de antelación, los objetivos previstos en este Plan, diseñado para mejorar cuantitativa y cualitativamente la actividad trasplantadora en nuestro país.

Son logros a los que también han contribuido las alianzas tejidas por la ONT con las sociedades científicas de los diferentes profesionales, médicos y enfermeros, que participan en el proceso de donación y trasplante.

Plan Nacional de Médula



A 1 de enero de 2020, nuestro país cuenta ya con 420.730 donantes de médula ósea inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO). De ellos, 36.108 son donantes que se registraron en 2019, lo que supone un aumento de un 9,2% respecto al año anterior. El incremento en el número de donantes registrados en REDMO y la mejora cualitativa del registro son objetivos de la tercera fase del Plan Nacional de Médula Ósea.