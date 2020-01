El Tajo, a un paso de que el trasvase no dependa de la ministra

597 hectómetros cúbicos. Esa es la cantidad de agua que deben almacenar los pantanos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) a principios de febrero para que el trasvase de agua a la cuenca del Segura sea automático, sin tener que pasar por la aprobación de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aún en funciones, Teresa Ribera. Llegarían 38 hm3.

En la actualidad, los pantanos de cabecera tienen 582 hm3 (siguen en nivel 3), pero queda agua por enviar a la cuenca del Segura de anteriores trasvases (34 hm3), con lo que los regantes calculan que harán falta unos 50 hm3 más para alcanzar ese nivel dos que les daría «toda la tranquilidad del mundo» respecto a los envíos de agua para los cultivos.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de los Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), manifestó que no era «algo imposible», dado que hay anunciadas lluvias en la cabecera de la cuenca cedente y que estos días de atrás, con la borrasca que se centró en la zona de La Mancha, «ha entrado más agua que esa cantidad».

El pasado 1 de diciembre en Entrepeñas y Buendía se almacenaban 482 hm3 (muy cerca del nivel 4, es decir, de los 400 hm3 que impiden cualquier envío de agua a la cuenca del Segura). El día 15 de ese mismo mes, las existencias habían aumentado en 89 hm3 hasta alcanzar los 571 hm3.

Desde entonces y hasta ayer la reserva ha vuelto a incrementarse en otros 11 hm3, para quedarse en los 582 hm3 actuales.

Con este panorama, a los regantes del Trasvase no se les pasa por la cabeza que este mes de enero, y por tercera vez consecutiva, el Ministerio no dé luz verde a un envío de agua para regar.

Al estar actualmente los pantanos en nivel 3, corresponde aún a la ministra la aprobación de la cantidad de agua que se puede trasvasar a la cuenca del Segura, que no puede exceder de los 20 hm3 que marca la Ley. Esa es la cantidad que los regantes esperan que se apruebe (7,5 irían para el abastecimiento y el resto para los cultivos).

El Ministerio se basa en el informe preceptivo que emite la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, formada por personal técnico, para tomar esa decisión, si bien en noviembre y diciembre pasados recortó los trasvases en contra de lo propuesto por los técnicos. Solo envió agua para beber.

Está previsto que la reunión de los técnicos se produzca la próxima semana (se baraja el martes 14) y a partir de entonces se sabrá lo que decide el Miteco para este mes de enero.



Recursos imprescindibles

El presidente del Scrats subrayó que sin el agua del Tajo la agricultura del Levante no puede sobrevivir, pues la desalación no llega a todas las comunidades de regantes por falta de infraestructuras, además de ser más cara.

«Y además, tampoco podemos echar mano de otras alternativas, al no haberse aprobado el decreto de sequía», como la batería de pozos o las aguas superficiales de la cuenca del Segura.

Lucas Jiménez comentó que los regantes aún tenían «en reserva» 20 hm3 de agua del Trasvase no utilizados, así como los recursos conveniados con la desaladora de Torrevieja. «Pero todo se acaba y no podemos seguir sin recibir caudales del Tajo», advirtió e insistió en que «la decisión de no enviar agua en noviembre y diciembre pasados para regar tendrá repercusiones en los cultivos de este verano».