La Comunidad destina dos millones de euros a 'lavar' la imagen del Mar Menor

La Comunidad Autónoma va a destinar dos millones de euros a impulsar un plan especial que sirva de revulsivo ante el descenso de visitantes de los municipios ribereños del Mar Menor. El estado crítico de la laguna, especialmente en los últimos meses, ha contribuido a generar una mala imagen que no ha pasado desapercibida para los turistas, que, en gran medida, han ido desechando la idea de viajar hasta la Región de Murcia para decantarse por otros destinos con espacios naturales asegurados.

La consejera de Turismo, Cristina Sánchez, se reunió ayer con alcaldes y miembros de las Corporaciones de San Javier, Los Alcázares, Cartagena y San Pedro del Pinatar para anunciar esta campaña, cuyo presupuesto supone el 80 por ciento del montante con el que cuenta el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) para 2020. Las líneas estratégicas que marcan el documento, y que comenzarán a perfilarse esta tarde en una reunión de la Mesa del Turismo en la que están representados el Gobierno regional y los sectores profesionales implicados, se fundamentan en acciones de promoción turística en países como Irlanda y Reino Unido, la participación en las ferias internacionales de Berlín, Londres y Nueva York y la generación de publicidad a través de personas capaces de movilizar a la opinión pública, entre otras. Se trata, según explicó a LA OPINIÓN la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, de promocionar el turismo en el Mar Menor a la vez que se impulsan acciones concretas que mejoren el estado de la laguna salada a través del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 26 de diciembre.

Los cargos electos convocados por la consejera coincidieron en que es prioritario ofrecer una alternativa que vaya más allá del turismo de sol y playa. En este sentido, insistieron en que en los municipios del Mar Menor existen eventos cuyas bondades deben publicitarse, como es el caso de festivales (el de jazz de San Javier, por ejemplo), fiestas tradicionales y culturales, rutas rurales y celebraciones deportivas. «La laguna es más que las playas», aseguró Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares. Su homólogo en San Javier, José Miguel Luengo, sostuvo que el objetivo más importante en estos momentos es proteger el Mar Menor de forma definitiva. La «situación extraordinaria» en la que se encuentran sus aguas presenta, según Luengo, «una oportunidad» de cara a trabajar por la recuperación de un espacio único y que esta tarea se convierta en un futuro en un «ejemplo» de reconstitución ambiental.



Apuesta por 'Costa Cálida'

La consejera de Turismo explicó que desde su departamento se va a seguir apostando por la marca 'Costa Cálida' como fórmula para atraer turistas a la Región de Murcia y, en concreto, al Mar Menor. «Esta marca ya existía, está funcionando bien y las cosas que funcionan bien hay que seguir potenciándolas».

Sánchez insistió en que desde su consejería «vamos a trabajar muchísimo, no vamos a parar de hacerlo porque hay puntos de no conexión (con los diferentes ayuntamientos) que quizás hacen que no estemos posicionados en el lugar en el que nos gustaría».