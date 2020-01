Educación incumple la sustitución inmediata de las bajas, según CCOO

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECC OO) ha denunciado que la Consejería de Educación y Cultura ha incumplido su 'promesa' de sustituir de manera inmediata las bajas que se produzcan en los centros escolares y ha advertido que muchas de las vacantes actuales no se cubrirán hasta el próximo lunes.

Esta incorporación tardía, indican desde el sindicato, se produce como consecuencia de posponer un día el inicio del proceso de adjudicación de las bajas, "lo que provocará problemas de atención a centenares de alumnos en los centros públicos durante toda esta semana", lamenta Nacho Tornel, secretario general de FECC OO Región de Murcia.

En total, y en Infantil y Primaria, son 111 plazas a cubrir. Las convocatoria para cubrir las bajas en Secundaria finaliza mañana a las 11 horas.

Tornel matiza que no solo el alumnado saldrá perjudicado al perder cuatro días de clase, sino que también los docentes interinos dejarán de cobrar y cotizar seis días, "los mismos que pierden en el cómputo para acceder al cobro de los meses de verano, un derecho reconocido que cuenta con un nuevo obstáculo".



La sustitución inmediata de los docentes en situación de baja laboral es el único de los recortes en Educación que el Gobierno regional había desactivado, según afirmación realizada por la consejera de Educación, Esperanza Moreno, en la Mesa Sectorial de Negociación celebrada el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, para el representante de Comisiones Obreras, esta demora en la incorporación demuestra que "la cuchilla de los recortes no descansa para la escuela pública a la menor ocasión posible".



El Gobierno regional "ya dejó claro en diciembre que no ha planificado la reversión gradual de ninguno de los recortes que impuso a la Educación pública, absolutamente ineficaces para atajar el aumento de la deuda pública y que solo han alimentado la precarización de los recursos humanos y materiales, a costa de los docentes y de las familias trabajadoras", añade.



El secretario general subraya que "a un gobierno debería avergonzarle iniciar el año manteniendo a los centros educativos públicos sin profesor y a sus alumnos y alumnas sin actividad durante casi una semana lectiva".

Tornel reconoce sin embargo, que la Consejería "tiene a toda la plantilla del Servicio de Personal docente trabajando a tope; son funcionarios y funcionarias con mucha experiencia y muy diligentes", por lo que, concluye, este asunto "no es un problema de transparencia en la gestión, sino de falta de recursos para gestionar y de criterio de ahorro en los gastos de la escuela pública".



La mitad de las vacantes se cubren el viernes

No opina lo mismo la Consejería. Desde el departamento que dirige Esperanza Moreno explican que entre hoy y mañana se iban a adjudicar las vacantes y que estaba previsto que "algo más del 50% de estas plazas" tengan ya destinado un docente para que se incorpore el viernes a su puesto. El resto, lo hará el lunes.

Además, fuentes de la Consejería, subrayan que no podían haber adelantado la convocatoria y adjudicación de las plazas vacantes porque hasta ayer día 7, primer día de clase tras las vacaciones de Navidad, "los colegios no nos comunicaron las bajas, que son por enfermedad; no podemos adjudicar vacantes si antes no sabemos a quién se tiene que sustituir".