La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional revela que padece cáncer

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha comunicado que padece cáncer de mama a través de una publicación en redes sociales en la que ha revelado que sufre la enfermedad desde marzo de 2019 y ha luchado contra ella atravesando una campaña electoral en la que no pudo "estar al 100%".

En su mensaje, María Marín explica que no quiso contar la triste noticia en su momento por dos razones: para que "los miserables que desgraciadamente a veces nos rodean" no pensaran que la usaba para dar pena y porque "no me apetecía que fuera el tema de conversación- Ha preferido compartirlo al comienzo de 2020, "un año y ojalá una década de ilusiones, el nuevo gobierno que tenemos en ciernes", expresa.

Puedes leer el mensaje completo de la portavoz de Podemos a continuación:

Se dice coloquialmente que siempre hay una primera vez para todo y es cierto.

Era marzo de este año que termina, cuando por primera vez en mi vida sentía miedo, un miedo aterrador, de los que paralizan hasta el aliento. La biopsia no dejaba dudas, era contundente, carcinoma lobulillar infiltrante, cáncer de mama, y de los feos.

Intentando sobrevivir al pánico trataba de desviar la gravedad de la situación hacia lugares de "comodidad mental" diciéndome a mí misma, "pues vaya! no me viene nada bien esto ahora mismo, tengo una campaña electoral por delante y nos jugamos mucho" hay que seguir, y seguimos.

Con la botella y los tubos de drenaje por dentro de la ropa durante un tiempo tras la cirugía, hicimos la campaña electoral como pudimos sin estar al 100% desde luego, no era posible con todo lo que llevaba mi cuerpo, toda esa medicación que te destroza por dentro pero que a la vez es lo que te mantiene viva y luego otra campaña más, y luego? Otra más!, no te quejabas??? pues no dos, sino tres tazas!, entre curas, sueros, quimios, radios€

Afortunadamente el PET-TAC decía que no había más focos de crecimiento celular anormal en todo mi organismo, lo que hacía mi supervivencia más probable y lo cierto es que de momento aquí estoy, con la dificultad añadida de un cambio radical en mi vida que me ha llevado a la Asamblea Regional, con la responsabilidad y el honor de ser una voz de las necesidades, los problemas y los anhelos de varios miles de personas de nuestra región y a tenor de todas las pruebas y si todo sigue así, parece que seguiré dando guerra y diciéndoles las cosas claramente a algunos, por algún tiempo.

No quise contarlo abiertamente por dos razones fundamentales, primero por los miserables que desgraciadamente a veces nos rodean y que piensan que alguien pueda utilizar una enfermedad así para "usarlo" de alguna maquiavélica manera en tu propio favor, dar pena, hacerte la víctima, sacar dios sabe qué rédito político o personal de algo tan triste y segundo porque no me apetecía que ese fuera el tema de conversación con la gente que de verdad me quiere cada vez que nos viéramos, quería seguir disfrutando de esos momentos con alegría, con más alegría de lo normal si cabe, no sabiendo aún si volverían esos momentos felices. No hace falta explicar lo que supone esta enfermedad física y emocionalmente para una mujer. Desde aquí mi apoyo a las miles de mujeres en nuestro país que sufren esta enfermedad cada año y que en algún momento se hayan sentido solas, invisibilizadas o no hayan tenido el apoyo necesario, mi solidaridad más inmensa con todas esas mujeres.

Quiero agradecer hoy con todo mi corazón a los contados compañeros y compañeras que sí lo sabían, a los que supieron guardarme ese pequeño secreto sin maldad, a los que no tuve más remedio que contárselo porque compartían estrechamente conmigo esos días de reuniones, charlas, mítines y ahora el día a día del trabajo político tan duro en esta región que tenemos y que han estado a mi lado en todo momento, he sentido su apoyo y su cariño y desde luego a mi familia.

Comienza un año y ojalá una década de ilusiones, el nuevo gobierno que tenemos en ciernes, sin duda ha tenido mucho que ver con mi decisión de escribir estas letras. Por primera vez un gobierno donde habrá gente corriente, del pueblo surgido del 15M, no de "clase política tradicional" de nuestro país, de un partido que ha sobrevivido absolutamente a todo durante 6 años y que ha sido sostenido íntegramente por sus propios militantes, un gobierno que por fin pueda empezar a revertir una década de hostigamiento constante y pérdida de derechos sociales hacia las clases populares de nuestro país, un gobierno de izquierdas por primera vez tras el 78, un gobierno con el que muchas hemos soñado y por el que hemos peleado desde jóvenes.

Y sí, merece la pena sobrevivir solo para seguir siendo parte de esa historia, gracias!

Feliz 2020, valientes.

#Amuerteporlasanidadpública