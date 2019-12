López Miras cree que si se le da la "oportunidad", Sánchez cerrará el Trasvase Tajo-Segura

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que el trasvase Tajo-Segura "ya se ha cerrado, se cerró en noviembre y diciembre de una manera muy grave, por una decisión política unilateral de la ministra Teresa Ribera, en contra de los criterios técnicos", tras lo que ha alertado que "si le damos la oportunidad a Pedro Sánchez cerrará el trasvase, como Zapatero derogó el trasvase del Ebro".

López Miras, en una entrevista en Onda Regional, considera que todo esto "forma parte de una estrategia, porque lo que hace Pedro Sánchez es asfixiar a las comunidades que no tienen presidentes de gobierno socialistas".

Con Murcia lo hace a través de "lo más importante, lo que genera la inmensa mayoría de empleos en la Región, el agua", pero además de una estrategia afirma que es una convicción, porque el PSOE "no cree en el modelo productivo de Murcia, no cree en el agua para Murcia, en las infraestructuras solidarias".

"No soy agorero, no hago guerra ni política con el agua, estaba adelantando lo que iba a pasar, que en el momento en el que se le diera la oportunidad Pedro Sánchez cerraría el trasvase".

Y el secretario general de los socialistas murcianos dice que "no se va a tocar y ya se ha tocado, es incoherente y atemporal ese discurso, el trasvase ya se ha cerrado".

De ahí que los servicios jurídicos de la Comunidad trabajen en la presentación de ese recurso contencioso ante la decisión de la ministra, que estará listo "esta semana o la siguiente". "Es la primera vez en la historia de la Región en la que el Gobierno murciano se ve obligado a acudir a la vía judicial para revocar la decisión de la ministra", ha finalizado.



Mar Menor

Fernando López Miras ha vuelto a dejar claro que si el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, "es respetado por todos y se integra en todos los sectores será decisivo para su recuperación".

Sin embargo, ha puntualizado que el Decreto únicamente "no es suficiente", ya que, ha alertado, "si hay otra DANA y el cambio climático nos dice que tarde o temprano llegará otra lluvia torrencial, si vuelve a entrar agua dulce, si la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no corta los vertidos que actualmente hay, si esto no se hace por mucha ley que haya la recuperación no se dará".

López Miras ha reconocido que este año destacará por el episodio de anoxia en San Pedro del Pinatar, de ahí que asemeje los presupuestos de 2020 a los que se aprobaron tras los terremotos de Lorca de 2011.

"Todos supieron ser generosos con Lorca y entender que en ese momento la gravedad estaba en Lorca", ha recordado, tras lo que ha puntualizado que lo que se intentará con los presupuestos de 2020 es que "sea algo similar, tenemos que volcarnos en el Mar Menor, no solo en partidas dirigidas a su recuperación o vigilancia con los recursos humanos para que la ley se cumpla, sino también para reactivar los sectores económico y social de los municipios ribereños".

Unos presupuestos que se encuentran en vías de negociación con Vox y que cuentan con el acuerdo ya cerrado de Cs. En este sentido, ha afirmado que PP, Cs y VOX "quieren que haya un presupuesto en la Región y los apoyos nunca son gratis, pero los tres partidos quieren que haya presupuestos".

"Creo que tendremos presupuestos y espero que lo antes posible, pero no debemos agobiarnos; miremos arriba y veremos el panorama nacional, donde el PSOE lleva gobernando con los presupuestos prorrogados desde 2017 y nuestra voluntad no es prorrogarlos", ha manifestado.

En clave política, ha vuelto a reclamar al Gobierno de la nación su colaboración para solucionar el problema de la laguna, ya que "hay que trabajar en la misma dirección", porque, en caso contrario, "será muy difícil su recuperación".

Desde la DANA y el episodio de anoxia, ha explicado que todas las semanas de miden los parámetros del Mar Menor y todos ellos "han mejorado, clorofila, transparencia, oxígeno, turbidez, salvo la salinidad, que no se recupera por la cantidad de vertidos de agua dulce con nitratos que entra, solo por la rambla del Albujón 300 litros por segundo, y eso es competencia del Gobierno central".

Entiende el presidente murciano que es un Decreto "de consensos, que queríamos que contase con el respaldo mayoritario de la Asamblea Regional".

Preguntado sobre las críticas de algunos sectores por la aprobación de este Decreto Ley, considera que son puntos de vista diferentes y destaca que es una ley que establece restricciones, otra forma de hacer las cosas y que "nunca lloverá a gusto de todos".

"Hemos intentado poder armonizar todos los usos agrícolas, pesqueros, turísticos, culturales, con el Mar Menor, para que todos hagamos un esfuerzo y hagamos sostenible la protección del Mar Menor", ha comentado López Miras, que reconoce que cada uno puede tener una opinión o posición distinta, pero "lo importante es que más allá de esas diferencias, la ley haga compatible todos los usos con la recuperación del Mar Menor y este Decreto Ley lo consigue".

Un Decreto Ley, ha recordado, que recoge sanciones de hasta medio millón de euros "por incumplir los aspectos que en él se recogen", y en virtud de la cual se contempla un refuerzo de la plantilla de inspectores y agentes en el Mar Menor.



Los Alcázares

En esta línea, ha hecho referencia al "drama" que se vive en Los Alcázares. "Cada vez que llueve sus vecinos no pueden dormir del miedo que tienen y los niños se ponen a llorar", ha lamentado.

Así, ha abogado por llevar a cabo medidas para que no se repita esta situación. Desde la Consejería de Fomento se ha hecho un panel de expertos profesionales de todos los sectores para que aporten soluciones ante las avenidas e inundaciones que ocurren en la Región, "quisimos que participase la CHS y dijo que no lo haría más".

Unas soluciones, a su juicio, que pasan por "encauzar las ramblas, hacer diques de laminación, presas de contención, competencias que son del Estado, de la CHS". "Nosotros estamos diciendo lo que hay que hacer, pero la ley no me permite hacerlo, necesitamos del Gobierno de Pedro Sánchez, que tome cartas en el asunto y no lo está haciendo, para que haya soluciones y esto no ocurra más", ha finalizado.