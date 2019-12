Décalogo para una mayor protección del Mar Menor

Los Agentes Medioambientales de la Comarca del Mar Menor han realizado unas consideraciones «preliminares» sobre la necesidad de dotar con una mayor franja de protección la laguna. Aseguran que si no se tiene en cuenta este decálogo de medidas «se pone en grave riesgo la viabilidad» del Mar Menor.

En el primer punto se establece que en la zona uno, «gran parte de la misma debería quedar ausente de cultivos de regadío intensivo, no de otros con sistemas de goteo o similar que no conllevan vertidos de lixiviados, como almendros, olivos, algarrobos, higueras, palmeras datileras. Este tipo de cultivos compatibles, además, deberán ser ecológicos para no contaminar el suelo con fertilizantes y pesticidas de diseño, y que aceleran los procesos de eutrofización.

En el segundo punto se considera dentro de la zona 1 dos subzonas: la 'A', que va desde la línea de mar hasta los 500 metros tierra adentro, donde se debe establecer bandas de amortiguación de vegetación y se pretende crear ecotonos y manchas de vegetación con altos grados de absorción de nutrientes; y la 'B', que va desde esos 500 metros hasta aproximadamente 1 km ó 2 km según zonas, y teniendo como referente la Vía rápida de La Manga o la Colada de Cantarranas que va paralela a la autovía y hasta la intersección con la AP-7 tras cruzar la Rambla de Miranda, desde ese punto por la propia AP-7 hasta salir a la Comunidad Valenciana por San Pedro del Pinatar.

En tercer lugar, los canales, vierte aguas, ramblizos, ramblas, y cauces en general deben estar revegetados con especies autóctonas que sirvan como elementos del paisaje y puntos de absorción de contaminantes de la agricultura y otros elementos dispersivos de la minería. Se prestará especial atención en la eliminación de especies invasoras.

Como cuarto punto se apunta que entre cauces y parcelas revegetadas se crearán, si fuera posible, y en donde por la trazabilidad urbana no permita la creación de estructuras de vegetación, pasos de continuidad para fauna allá donde fuera posible. Fomentando los pasos vegetales, y no tubería de hormigón. Red de corredores ecológicos. El punto 5 establece que aquellos lugares donde exista un BIC tipo Molinos de Viento, se realizarán medidas de protección cultural, así como perímetro revegetado de 100 metros que puedan servir de cobijo de fauna y especies de flora protegida.

En sexto lugar se indica que en los espacios abiertos protegidos, Playa de la Hita, Carmolí, Lo Poyo se delimitará zona y señalizará debidamente para impedir el paso a vehículos por y entre la vegetación, dicha delimitación se realizará con elementos naturales del paisaje, o mediante revegetación de lugares de paso habilitados indebidos, y si fuere posible un sendero perimetral que no perturbe la posible nidificación de especies. Además, se considera que en el apartado 7 que todas estas medidas se deben incluir las especificadas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias y Ambientales.

En el octavo punto se propone «un sistema de entramado tipo malla, con canales de tierra transversales a los cauces, ramblas y canalizos propios del terreno. Dichas zanjas laterales se interconectarían entre cuencas si fuera posible y se revegetarían con especies autóctonas (olmos, chopos, moreras, y otras arbustivas), especies que sirven de hábitats y de refugio a especies de fauna. Asimismo, combinan el aumento de la diversidad y la restauración del paisaje con la contención efectiva de escorrentías hacia la laguna.

Como noveno punto, en general, para todas las zonas de cuenca vertiente al Mar Menor, las explotaciones agropecuarias deben ser controladas de forma real y fehaciente.

En el último apartado se establece que las depuradoras de residuales EDAR de Torre Pacheco, Fuente Álamo y Los Alcázares deben tener tanques de recepción de aguas pluviales, tanques de tormentas específicos con capacidad suficiente para evitar desbordamientos y vertidos directos a rambla y al mar. Se estima entre 30.000 y 50.000 m?3; la capacidad necesaria para tales fines. Una vez llenados se procede a su proceso de depuración, y puestos en circulación al canal del Trasvase Tajo-Segura.