Crímenes de 2019 en la Región: acuchillamientos, golpes y el cadáver de un padre en el aljibe

Si 2018 fue prolífico en crímenes, 2019 no lo ha sido menos. A golpes y a cuchilladas, los crímenes más sangrientos han hecho correr, además, ríos de tinta. Corría el mes de febrero cuando se produjo el primer crimen del año: cuchillada en el cuello en un bar de Puente Tocinos, víctima fallecida y presunto agresor entregándose. «He hecho lo que tenía que hacer, ahora esperaré a que vengan a por mí a detenerme», dijo el criminal, contaron los testigos.

De ahí, un reguero de homicidios que llevaron el luto y el pesar a localidades como Los Garres, Sangonera, Lorca o Beniel. Especialmente terrible lo acontecido en este municipio: en verano, un hombre, David 'El Cartagenero', acababa con la vida de su propio hijo, Cristian, y luego se ahorcaba.

En Sangonera, por otro lado, un matrimonio de ancianos perdía la vida a cuchilladas, propinadas, presuntamente, por su propio hijo, Antonio, y su yerno, Santiago. Ambos están en prisión, también por otros delitos. El motivo, al parecer, un asunto de dinero.

Y por dinero hallaba la muerte un jornalero en Lorca: acababa de cobrar, llevaba 400 euros encima y le atacaron por la calle para quitárselos. Lo acabaron matando, golpeándolo en la cabeza. Los sospechosos, dos menores.

Mata a un hombre en un bar de Puente Tocinos y espera sentado a la Policía

En la imagen se aprecia el charco de sangre que la víctima dejó en el bar donde encontró la muerte. «He hecho lo que tenía que hacer, ahora esperaré a que vengan a por mí a detenerme'». Esas fueron las palabras que, según la versión de varios testigos, pronunciaba el presunto autor del primer crimen del año, que aconteció en un bar de Puente Tocinos. El sospechoso, es más, esperó sentado a los agentes de la Policía Nacional que fueron a arrestarlo. Primero dijo que la víctima le debía dinero. Luego, que el cuchillo se le clavó accidentalmente. Lo mandaron a prisión provisional.

Mató a su novia, le puso una rosa encima, intentó huir y murió en la cárcel

A Mª Lourdes la mató en mayo Marco Vinicio, al que ella ya había denunciado, hacía una década, por maltratarla. La asfixió en su vivienda, dejó el cuerpo en la cama, le puso una rosa encima e intentó escaparse. Lo capturaron en el aeródromo de Alicante, cuando estaba a punto de subirse en un avión. «¿Qué hiciste anoche?», le preguntaron los agentes que lo localizaron en la cola de embarque. «La he matado», respondió el sujeto, que, además, llegó a extender las manos, para ser esposado. A la cárcel. En julio, Marco Vinicio aparecía muerto en su celda.

Asesinan a un jornalero en Lorca para robarle el dinero el día que cobró

El cadáver yacía sobre un gran charco de sangre en una calle de Lorca. Dos miembros del 'Clan de los Nanos', de 15 y 17 años, presuntamente aprovecharon que Mustapha llevaba unos 400 euros: apareció muerto con golpes en la cabeza. Fueron detenidos porque supuestamente son responsables del homicidio y robo con violencia de un jornalero marroquí. En la imagen, familiares de los sospechosos, en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Murcia, el día que los acusados pasaron por el Juzgado de Menores. De ahí, a un centro, internados.

Acuchilla a su hijo pequeño y luego se ahorca en Beniel

David S. O. estaba condenado por maltrato y tenía una orden de alejamiento de su ex. Pero no de los vástagos que ambos tenían en común. En los tribunales no se había tratado nada referente a la guarda y custodia de los dos hijos de la expareja. El hombre, condenado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia, seguía viendo de cuando en cuando a sus hijos. En julio de este año no devolvió al menor a su madre. Cuando la Policía Local entraba en el piso de la avenida Calvo Sotelo, en Beniel, encontraba el cuerpo sin vida del pequeño Cristian. Con signos de mucha violencia. Y el de su padre, ahorcado.

"Me peleé con mi padre y tiré su cuerpo al aljibe"

Corría el mes de octubre. Se lo contó a una persona y, si no lo llega a decir, quién sabe si el cuerpo habría aparecido. «El otro día me peleé con mi padre, lo maté y tiré su cuerpo al aljibe», dicen que dijo. El confidente no se calló y la Policía se puso manos a la obra. Procedió a arrestar al sospechoso, de nombre Miguel, y a su novia. El Juzgado de Guardia mandaba a prisión provisional al joven, de 28 años, acusado de la muerte de su padre, cuyo cadáver fue hallado, efectivamente, en un pozo en la pedanía murciana de Los Garres. Los cargos: homicidio y tenencia ilícita de armas. La novia quedó libre. Él la exculpó de todo.

Mª Trinidad y Pedro encuentran la muerte a manos de su hijo y su yerno

El Juzgado de Almansa, en Albacete, decretaba el reingreso en prisión de los dos presuntos autores del doble crimen de Sangonera, que costó la vida a una pareja de ancianos. Los acusados son Antonio P. C., hijo del matrimonio asesinado, y su esposo, Santiago S. Ambos estaban en busca y captura por hechos anteriores al crimen. Y por estos hechos vuelven a prisión. Ambos se negaron a declarar. Uno de ellos, Santiago, ni siquiera pudo ir al juzgado: estaba en el hospital. Al tiempo, un tercer arresto: el del amigo que los llevó a la casa del doble crimen.

¿Dónde está Lola Sandoval? Agustín, el descuartizador de Cartagena, calla

La mató, presuntamente, en Navidad, aunque no fue hasta octubre de este año cuando confesó el crimen (para después retractarse). Para aquel entonces, la Policía Nacional ya tenía bastantes indicios de que Agustín D. M., de 56 años de edad, había acabado con la vida de su novia, Mª Dolores Sandoval, natural de Cieza y madre de tres hijos. Cuyo cuerpo, sin embargo, no aparecía. Los investigadores de la Policía Científica registraron minuciosamente la casa y encontraron restos de sangre. Agustín, presuntamente, la mató y la hizo desaparecer.