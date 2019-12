María Gómez, la niña que cocinaba a escondidas

Sevilla, 27 de noviembre de 2019, gala de las Estrellas Michelin. Los cocineros María Gómez y Adrián de Marcos disfrutan curiosos del evento que tiene lugar en el teatro Lope de Vega. Están nerviosos. De repente, alguien desde el escenario pronuncia la palabra mágica: Magoga. Y a partir de ahí todo lo que ocurre es automático: María, de la emoción, da un respingo en la silla mientras a su esposo se le aguan los ojos. Con solo 32 años acaban de entrar en el olimpo de las Estrellas.

Mientras las niñas de su generación jugaban a ser princesas o corrían calle abajo en busca de tesoros perdidos, María Gómez (Fuente Álamo, 1987) soñaba con que sus padres salieran de casa para experimentar con tranquilidad entre cazuelas. «Mi madre no me dejaba cocinar, era muy estricta con la limpieza, así que aprovechaba cuando se iban», recuerda, entre risas, veinte años después. Su primera receta fue un alioli al mortero. Tenía 12 años. Para hacerlo bien llamó antes a su abuela, que vivía a las afueras del pueblo, y bajo sus instrucciones preparó la salsa. «Salió muy buena», asegura.

A María le apasionaba meter las manos 'en la masa' aunque fuera a escondidas, pero también adoraba participar en todo el proceso anterior: ir junto a su familia a comprar los sábados al mercadillo, elegir cuidadosamente las frutas y las verduras, después pasar por la tienda de su padre, la armería deportes Clemente, y más tarde acercarse al bar El Herba, donde los propietarios preparaban cabeza de cerdo. Para terminar, «íbamos a comer a casa de mis abuelos». El domingo, sin embargo, lo reservaban para comer los cuatro juntos -sus padres, ella y su hermana, cuatro años menor- y saborear, más en la intimidad, los platos que preparaban.

«Me acuerdo que saltaba para ver qué estaba haciendo mi madre en la encimera de la cocina. Y que, de repente, lo veía y me encantaba. También del horno de leña en el que mi abuela, y yo con ella, preparaba pan, empanadas y tostones. Cuando salían bien nos poníamos a bailar y a hacer ruidos las dos. Era muy pequeña», comenta, sentada en una de las elegantes sillas de su restaurante, hoy condecorado con su primer premio internacional.

Su amor por la cocina le viene de familia, aunque ninguno de sus progenitores se dedicó a ello en serio. Rememora los arroces que su padre llegó a preparar para un centenar de personas y cómo ella, entonces una niña deseosa de conocer cada uno de los pasos necesarios para hacer una buena (y gran) paella, actuaba de pinche con la mayor disponibilidad del mundo.

Ya en el bachillerato, María, como cualquier adolescente, tuvo que decidir qué quería hacer en su vida profesional. La inspiración le vino un día mientras sus padres estaban de viaje en Suecia. Ella se había quedado encargada de la tienda de deportes de la familia y, entre cliente y cliente, aprovechaba para ver la tele. Fue en uno de esos ratos cuando escuchó al rey de los cocineros mediáticos, Karlos Arguiñano, anunciar que tenía una escuela de hostelería en Zarautz, en la provincia de Guipúzcoa. «Lo vi claro; llamé rápidamente y me dijeron que quedaba una plaza». Ahí comenzó su meteórica carrera en el mundo de la gastronomía.

A la joven no le costó abandonar su pueblo natal, dejar de ser vegetariana («un cocinero tiene que probarlo todo», sostiene) y adaptarse a la vida en el País Vasco, porque allí la gente «es espectacular». «Me sentí como en casa, de hecho sigue siendo mi segundo hogar y fue allí donde me casé años más tarde».

Confiesa que durante sus estudios llegó a engordar unos 10 kilos que no ha logrado quitarse, pero no le importa porque, insiste, «ha merecido la pena» por varias razones, todas relacionadas con el amor: allí, a mil kilómetros de su tierra, pudo desarrollar su pasión por la cocina y también conocer al que más tarde se convertiría en su marido, confidente, compañero de trabajo y, aún más importante, en el padre de su hijo Francisco, el madrileño Adrián de Marcos, también cocinero. «Desde que supimos el uno del otro por primera vez no nos hemos separado». Durante su etapa de estudiantes se fueron a vivir juntos y cada momento era ideal para experimentar en los fogones: «Lo poníamos todo en práctica».

Tras cinco años en la escuela, la pareja decidió hacer su sueño realidad en Cartagena. Allí, más concretamente en la plaza Doctor Vicente García Marcos, abrieron en 2014 el restaurante Magoga. Hoy en día este establecimiento es ejemplo de la alta cocina, pero en sus inicios fue un bar en el que se servían desayunos, pinchos y churros con chocolate. El salto a la hostelería de autor se produjo cuando la pareja decidió prescindir de la barra y abrió el espacio, decorándolo con motivos inspirados en el mar y la tierra. Y es que lo más importante para María es «seguir mejorando» y hacer de Magoga una perfecta combinación entre el Campo de Cartagena, el Mediterráneo y el Mar Menor. Cuando habla de este último se pone seria: «Tenemos que recuperarlo, forma parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos. De nuestra infancia».



Completo los fines de semana hasta febrero

El nombre del restaurante de la joven chef es un juego de palabras: las primeras dos letras son las de Marcos, el apellido de su esposo Adrián, y las restantes las de los suyos, Gómez García. Desde que obtuvo su primera Estrella Michelin, comer en este establecimiento ubicado en una zona excepcional de Cartagena, donde antaño se situó la lonja de verduras, se ha convertido en una difícil tarea. La lista de reservas para los fines de semana está completa hasta febrero, de manera que los amantes de la buena despensa tendrán que esperar a marzo. Si lo que se quiere es disfrutar de la experiencia entre semana, quizás encuentre alguna mesa libre antes de ese mes. Entre sus platos, la chef destaca el llamado 'Pésole del Campo de Cartagena con apionabo y velo de chato murciano', que creó en honor a su abuelo Francisco, que «era pastor y se iba comiendo los guisantes con el tocino salado cuando salía con las ovejas».