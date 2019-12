Franco se personará como acusación en la causa del presunto pucherazo de Cs

Isabel Franco se personará como acusación en la causa presentada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena sobre el supuesto pucherazo en las primarias de Ciudadanos.

"Me considero una parte perjudicada, al igual que otros candidatos y el propio partido, en todo este proceso, por lo cual he puesto este asunto en manos de mis abogados y, tras meditarlo con ellos, he decidido personarme también en la causa como acusación para esclarecer todo lo sucedido", ha asegurado la secretaria de Comunidación del partido y Vicepresidenta de la Comunidad.

Franco ha defendido el sistema de votación presencial como el más adecuado, "por ser el que ofrece las mayores garantías necesarias y exigibles para procesos de este tipo, a la vista de las disfunciones acaecidas".

Finalmente, ha añadido que "debemos todos dejar trabajar a la justicia para que aclare quién condicionó este proceso, quién nos perjudicó a nivel personal y a nivel de partido. Los procesos de primarias son un ejercicio de transparencia, así como un sistema de democracia interna, real y efectiva, que debe beneficiar al partido y unir a todos los que con él nos identificamos".

Ciudadanos ha comunicado este viernes que se personará como parte afectada y como acusación en la causa del presunto pucherazo. La formación naranja apunta que esos delitos tendrían que haber sido cometidos "necesariamente" por una persona física "concreta e identificable" en una actuación "claramente ajena a las directrices o conocimiento del partido político".

Por ello, se presenta como "perjudicado" y asegura ser "el principal interesado" en que se depuren responsabilidades, "así como en conocer quién puede ser el concreto responsable" de los delitos. Según asume en el escrito, estas actuaciones inciden directamente "en la imagen y reputación" de Ciudadanos.