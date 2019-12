Denuncian que un infectado de sarna ingresó al calabozo de la Policía en Murcia

Desde Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, aseguraban este viernes a esta redacción que entre los extranjeros llegados recientemente en patera a la Región había un varón que tenía «sarna», pese a lo cual fue llevado a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, en Murcia.

«Luchamos para que haya un módulo en el hospital para aislar a quienes tienen enfermedades infectocontagiosas», subrayan desde el sindicato, al tiempo que insisten en que «pedimos más medios y un claro protocolo de actuación así como material ante las enfermedades».

La sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro parásito. Es una afección cosmopolita, extremadamente contagiosa.

Este mismo mes, los técnicos de la Consejería de Salud hacían frente a un nuevo brote de sarna detectado en el centro de salud de Archena. Así lo confirmaban a LA OPINIÓN fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) al ser preguntadas por este nuevo caso que vendría a sumarse al brote en el IES de Beniaján, de la pedanía murciana del mismo nombre, y en el que resultaron contagiadas por este parásito hasta siete personas, la mayor parte alumnos del centro.



La derecha estalla contra el delegado

Desde la formación ultraderechista Vox consideran que «la puesta en libertad de una decena de personas que llegaron en patera en Navidad a Cartagena ha desatado todas las alarmas» y critican «la irresponsabilidad por parte del delegado del Gobierno en Murcia», al que acusan de «cooperador necesario en el tráfico ilegal de personas». Los ultraconservadores mandaban este viernes un comunicado en el que daban por hecho que a los extranjeros no les queda «más alternativa para subsistir sin papeles ni opción de trabajo legal que el robo o el pillaje».

A los inmigrantes se les ha facilitado un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) temporal y se les localizará cuando haya plazas libres en los centros de internamiento. Las personas que no ingresan en un CIE son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, donde no puede ser retenidos y no hay vigilancia policial de ningún tipo.

La Ley de Extranjería dice que estos extranjeros deben ser puestos a disposición del juez a quien compete ordenar su ingreso en un CIE y dictar la orden de expulsión por entrada irregular

De inmigración hablaba también hoy el vicesecretario de Comunicación del PP y portavoz parlamentario, Joaquín Segado, quien considera que «el delegado del Gobierno ha vuelto a mentir al dejar abandonados a su suerte a los inmigrantes por Cartagena», precisa el PP en una nota remitida a los medios de comunicación.

El aludido por todos, el socialista, Francisco Jiménez, no quiso entrar al trapo ante las críticas de la derecha y se limitó a expresar su «agradecimiento a todos los cuerpos estatales y locales que han intervenido en las tareas de rescate» de las personas que se jugaban la vida en el mar para llegar a España, así como a los miembros de Cruz Roja, «puesto que, con su trabajo coordinado, han permitido responder a este drama humanitario, respetando escrupulosamente la dignidad y derechos de los inmigrantes».

Tres más pateras fueron interceptadas ayer, jueves, por Guardia Civil y Salvamento Marítimo, con el apoyo de la Policía Local de Cartagena y Águilas, en las proximidades al Monte de las Cenizas y la playa de La Azohía, con un total de 22 personas, así como otros tres que fueron hallados en la playa de Calabardina, que alcanzaron la costa en la patera localizada el día anterior, informa la Delegación del Gobierno en Murcia. Se trata de un total de 25 personas, de las que tres son mujeres y 20 varones de nacionalidad argelina, así como dos de origen marroquí, todos ellos aparentemente mayores de edad.