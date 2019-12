Lorca Planes dice que está "trabajando" para que los bienes expoliados vuelvan a Mula

G. C.

Un momento de la rueda de prensa ofrecido este lunes por el obispo. G. C.

"Espero que esta desgracia no suceda más", decía el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, sobre el patrimonio expoliado hace años y recuperado ahora por la Benemérita. A colación de esto, y a preguntas de este periódico, Lorca Planes habló sobre el escándalo de las Clarisas, que se han llevado del Convento de Mula a Elche decenas de obras de arte, muchas declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

"Estoy como Umbral, que vengo a hablar de mi libro", dijo el obispo, incómodo con la pregunta. Este diario lleva desde el jueves tratando de obtener la opinión de la Diócesis sobre el expolio de Mula, sin éxito.

Hoy, Lorca Planes se limitó a decir que están "trabajando en una dirección de colaboración absoluta" con las monjas. Admitió que "es posible que haya habido cuestiones mejorables" en el traslado de los bienes y dijo que "para mí es un sufrimiento muy grande, lo estoy viviendo con dolor".

Confirmó que su intención es que las piezas que están ahora en Elche vuelvan a la Región de Murcia.

Sobre los Heraldos del Evangelio, polémica organización que ahora se instala en el Convento de Mula, Lorca Planes dijo que está "comisariada, no investigada" por el Vaticano. "He hecho la consulta a la Santa Sede y no problema", aseguró.

Fuentes de toda solvencia confirman que estos hermanos sí son objeto de una investigación por parte del Papa, debido, por ejemplo, a los exorcismos que presuntamente llevan a cabo.