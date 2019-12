Franco, sobre el centro de menores de Santa Cruz: ''Nosotros no hemos dicho que no vayamos a cerrarlo''

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha hecho balance de los cinco meses al frente de la vicepresidencia del Gobierno regional, así como de la gestión que ha realizado su Consejería en este tiempo.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Franco ha señalado respecto al centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, que ''es prioritario'' mantenerlo en funcionamiento. Y es que la negociación para que investir a López Miras presidente del Gobierno topó con la exigencia de Vox del traslado de los menores inmigrantes y su reubicación.

''Los acuerdos están para cumplirlos''. ''Nosotros no nos hemos negado a hacerlo'', ha señalado la vicepresidenta, aunque ha matizado que ''este no es el momento'', ya que ''no disponemos de alternativas y nuestra primera obligación es garantizar las condiciones en las que se presta el servicio de asistencia a esos niños. El centro de Santa Cruz es ejemplar, modélico no solo a nivel nacional, sino a internacional''.

''Nosotros no hemos dicho que no vayamos a cerrarlo, sino que ahora mismo es prioritario mantenerlo en funcionamiento. Está casi a tope de ocupación, tiene 70 de las 72 plazas ocupadas''.

Franco ha continuado sus declaraciones insistiendo en que se ha generado un malestar por parte de los vecinos de la zona procedente de ''la falta de información'', precisamente por eso ''en la Comisión de la Asamblea Regional lo que ofrecimos a todos los integrantes es que vinieran con nosotros a visitar el centro''.

''¿El centro podría seguir funcionando pero para otros usos? Es evidente que tenemos una inversión realizada ahí y es nuestra responsabilidad la manera de optimizarla, el cómo todavía no lo sabemos. Es dinero público y no se puede dejar la inversión paralizada'', ha dicho.

Antes, Franco ha afirmado que desde su Consejería trabajan en cuestiones fundamentales, ''como la atención a los menores, los mayores, la discapacidad, la dependencia y todas aquellas que desde esta Consejería se están desarrollando hasta llegar a un total de 72.000 ciudadanos que en estos momentos reciben atención por nuestra parte. Debe ser la cifra que nos motive para afrontar el año 2020''.

Ha asegurado que Ciudadanos recibe toda la información de los presupuestos que están negociando para que Vox dé su visto bueno y se puedan aprobar. ''El PP y Cs formamos el Gobierno de coalición y la comunicación es continua'', aunque ha insistido en que, de momento, ''no hay una propuesta cerrada''.

Respecto al nuevo modelo que el Gobierno de España está preparando para la primera acogida de menores inmigrantes, en el que se atendrán como niños y no como inmigrantes, Franco ha señalado que, ''de desarrollarse verdaderamente así, es bastante positivo para lo que estamos viendo en estos momentos. Andalucía, Región de Murcia y Madrid estamos asumiendo al 100% esa atención. Se debe a una propuesta ante una situación que ya se ha venido detectando durante los últimos años. Es un anuncio que lanza el gobierno cuando tiene que justificar por qué ha dejado de dotar de presupuesto a aquellas comunidades que estamos soportando una mayor presión en la atención a menores''.

''Necesitamos una dotación extraordinaria como la que se produjo en 2018 (72.000 euros para la Región de los 40 millones destinados a todo el conjunto del país). Este año nos penalizan, nos dejan que financiemos 100% con recursos propios de la Región esa prestación de asistencia a los niños menores y ahora nos vienen con un anuncio que no sabemos cuánto tiempo tardará en desarrollarse. No es un anuncio que alivie la situación a seis meses ni a un año'', ha lamentado.

Según Franco, ''nos hemos dado cuenta de que los niños inmigrantes que vienen a la Región ya no están de paso, vienen a quedarse''. En 2018 llegaron 501 menores; mientras que este año el número se ha reducido y han venido 305''.

Ha estimado que el presupuesto del año que viene destinado para su Consejería, en términos absolutos, se va a reducir debido al desvío de partidas destinadas a la recuperación del Mar Menor: ''Los presupuestos son solidarios, todas las consejerías han priorizado atenciones al Mar Menor. Ninguna va a salir perjudicada'', ha señalado.