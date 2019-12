'Frozen' reina en las cartas de los niños murcianos a los Reyes y Papá Noel

Las Navidades ya están aquí y ya son muchos los niños y niñas que han escrito su carta a Papá Noel y a los Reyes Magos con la lista de regalos que piden por haber sido 'muy buenos'. Este año, el estreno de Frozen 2, que supone el regreso a la gran pantalla de la nueva princesa de las nieves, que tanto éxito tuvo entre los más pequeños y los no tan pequeños, ha hecho que la factoría Disney recupere las muñecas de las dos hermanas protagonistas, Elsa y Anna, que se han convertido en las protagonistas en las cartas de muchos niños. Sin embargo, juguetes clásicos como los muñecos Nenuco, las figuras del famoso Harry Potter o el Monopoly no pierden fuelle en la actualidad.

Los regalos para las fiestas navideñas suponen el grueso de la facturación del sector de los juguetes y este consumo se adelantó con ofertas como el Black Friday, presente en todas las tiendas. Asimismo, entre algunos cambios que se han producido en las pautas de consumo con respecto a otros años, destaca el comercio electrónico. La compra por Internet da mucha seguridad a las familias de que los regalos lleguen a tiempo y no tengan ningún problema en caso de que no queden físicamente en las tiendas. Este hecho ha provocado que se adelanten las compras una semana antes del día de Reyes, ya que el pico máximo no se registra ya la misma semana, sino la anterior.

Por secciones, diversos establecimientos de la Región como El Corte Inglés o Juguettos destacan que, aunque lo más demandado son juguetes infantiles como las muñecas Frozen, están resurgiendo los juegos de mesa familiares, tras años de caída por la irrupción de las nuevas tecnologías como teléfonos móviles u ordenadores. Un estudio realizado por Consumur muestra que es importante que «los padres se conciencien de que (estos juegos) además de ser divertidos, puedan utilizarse como instrumento para la educación infantil». La encargada de la tienda Juguettos de Murcia asegura que «los padres están cada vez más concienciados en regalar juegos más interactivos, en vez de videojuegos».

Además en cada vez más tiendas, como El Corte Inglés, surgen juguetes 'solidarios, en los que parte del dinero va destinado a ONG. En concreto éstos colaboran con Unicef . Para ello, se rebaja un 70% del precio actual y un porcentaje del importe (20%) de la venta de estos juguetes solidarios van destinados a proyectos de ayuda a la infancia más vulnerable.

También el medio ambiente comienza a ganar peso a la hora de elegir regalos. Los juguetes de madera son una apuesta sostenible para esta Navidad. De hecho, algunos catálogos ya recogen una nueva sección: los juguetes ecológicos. Más familias quieren un mejor planeta para sus hijos y esta es la razón por la que ciertas marcas emplean ya materiales ecológicos como el poliestireno derivado de la caña de azúcar o de caucho.

Además, también se tienen en cuenta las distintas psicologías en cuanto a consumo y se fabrican marcas especiales de cada uno de los comercios, como sucede en Juguettos, que tiene una línea propia en la que «se pueden encontrar también juguetes para diversidad auditiva y funcional que interesan, sobre todo, a matrimonios jóvenes». Estos elaborados con colores más neutros y cada uno se completa con una etiqueta en el que explican los materiales con los que se forman y qué es lo que hacen.

Pero sobre todo, a la hora de realizar la compra de cada uno de los productos, como Consumur recomienda, lo mejor siempre es «comparar los precios y los juguetes de diversos establecimientos» y así encontrar lo mejor para los niños.



Los más deseados

Princesas 'Frozen'. La factoría Disney no descansa y tras la producción de la segunda parte de Frozen, las muñecas de las princesas Elsa y Anna siguen acaparando con fuerza las miradas de muchas pequeñas. Muñecas, peluches e incluso el castillo de Arendelle de Lego se pueden encontrar en todas las tiendas de juguetes de la Región.

Las Bellies y los Bebés Llorones. Los muñecos interactivos están a la orden del día e igual que el año pasado, destacan entre los juguetes estrella para estas fiestas. Especialmente, dos de ellos. Por un lado, las Bellies, un conjunto de cuatro bebés con funciones distintas que se complementan con un chupete, un biberón y una pequeña mantita. A estos se les puede escuchar el latido del corazón y una serie de balbuceos cuando se les quita el cordón umbilical. Y, en segundo lugar, los bebés llorones, unos muñecos que emiten lágrimas y hacen el sonido del llanto cuando se les quita el chupete.