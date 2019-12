40.000 parados murcianos pasarán la Navidad sin ninguna prestación

No todos viven igual la Navidad, y eso depende, en gran medida, del bolsillo. Diciembre es un mes en el que el gasto se dispara por la compra de regalos y celebraciones con los compañeros de trabajo, familia y amigos. Los españoles más afortunados gastarán, según un estudio de la consultora Deloitte sobre el consumo navideño, 554 euros en estas fechas, un 2,4% más que el año pasado. De esta cantidad, 238 euros irán dedicados a los regalos, 173 a la comida, 79 al ocio y 64 euros a viajar.

Sin embargo, no hay que olvidar que la Región de Murcia contaba con 100.624 parados en noviembre, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De ellos, algo más de 60.000 murcianos disfrutaron de algún tipo de prestación por desempleo, bien por prestación contributiva, 31.342; por subsidio por desempleo, 23.087; o a través de la renta activa de inserción, 5.658. Con estas cifras, quedan en total 40.533 murcianos que harán frente a las fechas navideñas sin recibir ningún tipo de ayuda, ya sea por haberlas agotado o por no haber tenido todavía ningún empleo y no haber generado ese derecho. Son más del 40%.

El 53,7% de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo son mujeres (32.318); frente al 47,3% de hombres (27.773). Y del total de usuarios murcianos del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), el 15,7% tiene nacionalidad extranjera, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Asimismo, el mayor número de beneficiarios murcianos tienen una edad comprendida entre los 45 y 49 años (7.867), seguidos por aquellos que se encuentran en la horquilla de los 55-59 años (7.781). Y es que casi la mitad de los más de cien mil desempleados de la Región tienen más de 45 años. Son los trabajadores de más edad los que generalmente tienen más problemas para encontrar un nuevo empleo, ya que los contratantes suelen preferir mano de obra joven, que es más barata y tienen su formación más reciente y actualizada.

En el otro lado, más del 9% de los desempleados murcianos no ha tenido nunca un trabajo.

Los salvavidas del paro

El mapa de las ayudas por desempleo está compuesto, en primer lugar, por la prestación contributiva. Para acceder a ella hay que tener acumuladas cotizaciones como mínimo durante 12 meses (360 días) en los seis años anteriores a quedarse en paro. La prestación, que se cobra durante un máximo de dos años, decrece conforme pasan los meses. Durante los primeros seis meses se cobra el 70% de la base reguladora. A partir del séptimo mes, sólo el 60%.

El siguiente escalón son los subsidios por desempleo. El Estado da esta ayuda a los parados sin prestación contributiva por no haber cotizado lo suficiente o porque la agotaron y siguen sin trabajo. Está la ayuda familiar, el subsidio por insuficiencia de cotización o el de mayores de 55 años.

Luego está la renta activa de inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para desempleados mayores de 45 años que han agotado el paro y los subsidios, víctimas de violencia de género/doméstica, emigrantes retornados o discapacitados del 33% en paro de larga duración. La prestación (430 euros al mes) se puede cobrar durante un tope de once meses y puede ser solicitada por una misma persona, como máximo, tres veces.

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.639,2 millones el pasado mes de octubre –último con datos disponibles–, un 14,5% más que en igual mes de 2018, y la tasa de cobertura subió 5,3 puntos, hasta alcanzar el 62,4%, según el Ministerio.