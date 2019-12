"Nos marcamos el reto de hacer que cada visita a Casa Rojo sea única"

­Detrás del éxito de la bodega jumillana Casa Rojo, situada en el Paraje de La Raja, está el trabajo encomiable llevado a cabo por un equipo humano que ama lo que hace. Al frente del mismo se encuentran el economista José Luis Gómez y la filóloga Laura Muñoz, que en 2009 decidieron trazar un paréntesis en sus respectivas carreras para unir sus destinos por el amor y por el vino. Juntos fundaron una empresa que, tras diez años de trayectoria, atraviesa un momento «de felicidad, de equilibrio, de seguridad y de experiencia» que le lleva a «elaborar vinos extraordinarios». En este sentido se expresan los propietarios de Casa Rojo, que hace unos meses recibieron la Mención especial a 'Mejor bodega de España abierta al turismo' por parte de Rutas del Vino de España.

¿Por qué decidieron centrar su proyecto al límite sur de la DO Jumilla, en La Raja?

No podría imaginar nuestro sueño en un lugar mas bello que éste. No hay nada como el Mediterráneo. No hay nada como España. No hay nada como la Monastrell. No hay nada como que todo eso, además, esté en tu hogar, en nuestra Murcia.

Se dice que desde hace años los expertos en la materia hablan de esta zona como la ideal para el cultivo de la Monastrell.

Sin duda es especial. Es objetivo decir que este tipo de suelos, orientaciones, altitudes, temperaturas, secano... dan como resultado una Monastrell singular, con una personalidad muy distinta a la de cualquier otra zona. Y esto le ocurre de igual forma a la Syrah, la Petit Verdot y la Garnacha.

¿En qué momento se encuentra a día de hoy Casa Rojo tras estos años de experiencia?

Creo que en ese momento en el que te das cuenta que le encuentras sentido a todo lo que has vivido. La Raja es un espectáculo lleno de grandes vinos, y ahora, tras 10 años de elaboraciones por toda España y de viajes por todo el mundo, toca volver a nuestro hogar, a nuestros orígenes, a estas laderas de pinos y romeros, a estos montes mediterráneos de soles naranjas y de suelos extremadamente pobres. Al secano, a la enología de altas esferas.

Estamos en ese momento de felicidad, de equilibrio, de seguridad y de experiencia que solo puede llevarnos a elaborar vinos extraordinarios.

Hace unos meses Casa Rojo recibió la Mención especial a 'Mejor bodega de España abierta al turismo' por parte de Rutas del Vino de España. ¿Qué significado tiene para ustedes esta distinción?

Abrir nuestras puertas al mundo, degustar nuestros vinos junto con ellos y mostrarles el Paraje de la Raja y viñedos que rodean la bodega es un verdadero placer. Recibir esta mención nos ha sorprendido trabajando en nuevas ideas, nuevas actividades y propuestas para los visitantes, y sin duda que nos ha abierto aun más los ojos, para darnos cuenta de que no solo a nosotros nos hace disfrutar: ¡La gente que viene a vernos también se lo pasa bien! (risas)... En serio, ha sido realmente una sorpresa y ha vuelto a confirmar que la cultura, el turismo, las experiencias gastronómicas son un activo enorme en nuestra Región, y que tenemos un tesoro en el potencial de nuestros alimentos, donde por supuesto, se encuentra el vino.

¿Qué objetivos se plantean conseguir, a corto-medio plazo, en este sentido?

El único objetivo de Casa Rojo es mejorar cada año. Sin duda alguna, los objetivos que nos marcamos están de la mano de seguir haciendo que cada visita sea única, y proponer nuevas experiencias cada año. Te puedo adelantar que este año el 'Sunset' va a marcar un antes y un después en el enoturismo de España. Los vinos de Casa Rojo son el resultado de un trabajo encomiable realizado por un equipo humano que ama lo que hace.

¿Por qué es tan importante para Casa Rojo el hecho de poder compartir su experiencia vitivinícola con el público?

Es compartir nuestra vida. Como dije antes, es compartir nuestra experiencia. De lo que nos hemos dado cuenta, es de que también es importante para nuestros clientes: nuestros vinos están en los mejores restaurantes de 65 países en todo el mundo y miles de personas nos escribían para visitarnos, para saber como se elaboraba nuestra «monastrell perfecta». Solo recibiéndolos podemos cerrar el círculo.

¿Qué otros secretos hay detrás del éxito de esta bodega?

Sin duda ese es el arma secreta de Casa Rojo: el equipo. El equipo que hay y el equipo que ha estado y que ya no está con nosotros. Somos y hemos sido afortunados y puedo decir que hemos tenido y tenemos a los mejores profesionales del mundo del vino de nuestra Región. El segundo secreto es la calidad que de forma natural tenemos en nuestras uvas en el Paraje de La Raja. No tiene mérito hacer un gran vino aquí. Este terroir nos lo regala.

Una nueva añada ha entrado en escena este mes de diciembre. ¿Qué sorpresas puede deparar al consumidor?

Una nueva añada siempre cuenta una nueva historia. Cada año las condiciones climatológicas son distintas y vamos a tener siempre una calidad diferente en una uva, en una vendimia, que va a marcar el estilo de esa cosecha. La planta es un año mayor y esto va a hacer que nos ofrezca un comportamiento distinto, cada vez más acostumbrada y aclimatada, cada vez más equilibrada con el clima extremo en el que se encuentra en La Raja. Y por supuesto, nosotros somos un año mayores. Tenemos un año más de experiencia que nos hace mejorar, tomar mejores decisiones y siempre aprender de lo que hicimos mal el año pasado, de nuestros fracasos. Por todo esto, cada añada en Casa Rojo es un nuevo libro.

¿Hacia dónde se dirige Casa Rojo?

Queremos ir a donde el vino nos lleve...