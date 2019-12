El campo se echará a la calle por la "asfixia" de los bajos precios

Hay tres problemas específicos que están «asfixiando» al campo en la Región de Murcia, y, por extensión, a toda España: unos precios que no compensan los costes de producción, una falta de control de entrada de los productos de países terceros, y unas prácticas abusivas de la distribución. Todo ello ha llevado a la organización agraria Coag a anunciar movilizaciones durante 2020, «en cuanto haya Gobierno en España».

El presidente de Coag en la Región de Murcia, Miguel Padilla, explicó ayer durante el balance del año agrario que «ha sido un ejercicio bastante difícil», porque los precios no han ayudado y la climatología «ha perjudicado mucho».

Por productos, el dirigente agrario señaló la «catástrofe» vivida con la fruta de hueso, «que comenzó la temporada con la asfixia de las distribuidoras y que no logró levantar cabeza desde entonces». El aceite ha sido uno de los productos «más desfavorecidos, de nuevo con precios «catastróficos». O el brócoli, por el que esta semana las cadenas de distribución estaban pagando a los agricultores 0,3 euros el kilo, cuando en los supermercados se ha llegado a vender hasta 2,5 euros el kilo.

«La situación climática no nos está favoreciendo y mientras que las altas temperaturas del otoño provocaron una floración de los árboles que va a terminar sin fruto, los efectos de la DANA (altos precios porque no había productos) no los hemos podido aprovechar» por falta de producción, puntualizó Padilla.

En la ganadería, el porcino ha tenido buenos precios, gracias a que el gran productor y consumidor, China, ha sacrificado millones de cerdos por la peste porcina; pero no ha ocurrido lo mismo en el ovino extensivo propio del Noroeste, una actividad que está desapareciendo «a pasos agigantados» por la falta de rentabilidad.

En definitiva, que «el sector se está endeudando y la situación en general no está siendo halagüeña en los últimos años», dijo el presidente de Coag, por lo que esta organización agraria acordó a nivel nacional poner en marcha un calendario de protestas el próximo año. Para ello va a llamar a la acción sindical a las otras organizaciones agrarias, Asaja y UPA.

«Será un año de movida en el campo porque si el modelo actual del sector agrario y ganadero (del agricultor independiente y propietario) está abocado a desaparecer, habrá que hacer algo antes de morir», subrayó Padilla.



Fondos de inversión

El dirigente lamentó que en la agricultura esté ocurriendo lo que ya advirtieron ellos que pasaría con el porcino: la concentración en unos pocos de todo el sector, y donde solo el 20% del total se mantiene en manos independientes.

En este caso, están entrando fondos de inversión de otros países, dijo, «que se llevan la riqueza de la Región» fuera de aquí: «Será una agricultura sin agricultores, que son los únicos que se preocupan de preservar los terrenos lo mejor posible porque viven de ello, y que reinvierten aquí».

Una situación que «ha empezado ya y que será imparable», insistió.



Mar Menor y Trasvase

Respecto a lo ocurrido con el último 'trasvase cero', manifestó que más grave aún que el hecho es la justificación, relacionándolo con un supuesto perjuicio al Mar Menor. Para Coag es «tremendamente injusta la criminalización que se está haciendo del sector primario».

Al igual que ya han manifestado desde otras organizaciones agrias, Padilla los consideró «una provocación» que intenta enfrentar a los agricultores de la Región, al tiempo que perjudica a todo el sector y aumenta su criminalización y su responsabilidad sobre la degradación de la laguna salada.

El dirigente agrario apeló al rigor científico para buscar las soluciones al ecosistema, rigor que también pidió para el decreto ley.