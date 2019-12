Vox se presenta ahora como el mesías de los regantes murcianos

Ahora o nunca. Después de ganar las elecciones generales en la Región –única comunidad en donde lo consiguió–, Vox se ha propuesto presentarse como el nuevo defensor de los regantes en el Levante después de la decisión del Gobierno de no trasvasar agua para regadío en diciembre.

«Ha sido una cosa tan fuerte que nos hemos movilizado todos para exigir una rectificación al Gobierno de la nación», reconoce la diputada por Murcia Lourdes Méndez. Y es que, a diferencia del PP, señalan desde Vox, ellos defienden lo mismo en Castilla-La Mancha y en Murcia, «sin importar el coste que tengan para unos».

El Partido Popular afianzó su poder en el Levante con el Plan Hidrológico Nacional en 2001, ligado a la campaña 'Agua para todos'. Casi veinte años después, y visto que ese PHN nunca se llegó a materializar, el PP no puede defender a los agricultores del Campo de Cartagena sin tener en cuenta el impacto medioambiental del regadío en el Mar Menor, no después de la crisis ecológica vinculada al modelo agrícola. Vox, sin embargo, proclama que la recuperación de la laguna no tiene por qué estar ligada con la expansión de la agricultura intensiva. Ellos proponen para solventar la crisis de la laguna la apertura de las golas para facilitar el intercambio de agua entre el Mediterráneo y el Mar Menor. Una propuesta muy criticada por los ecologistas pero que cuenta con el respaldo de la agroindustria.



PNL en el Congreso

Ayer por la mañana, el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, con Iván Espinosa de los Monteros a la cabeza, registraba una proposición no de ley para exigir al Gobierno que cumpla las normas de explotación del Trasvase, «absteniéndose de sustituirlas por el criterio arbitrario del Ministerio para la Transición Ecológica». Asimismo, instan al Ejecutivo a que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el establecimiento de caudales más exigentes que los señalados por la Ley de Aguas.

Por otra parte, piden al Gobierno que cese en su «campaña de desprestigio» contra la agricultura en el Campo de Cartagena, «con decisiones como la de no trasvasar agua por el estado del Mar Menor». Lourdes Méndez señalaba ayer a esta Redacción que este «pretexto», al que se refirió también como «choteo», fue usado «con todo el recochineo del mundo» por parte de la ministra. Desde Vox creen que esta actitud puede tener consecuencias «graves», como que los consumidores europeos identifiquen la agricultura con la destrucción del Mar Menor y eso conduzca al «boicot» de productos de la Región.

Por último, desde Vox urgen a Pedro Sánchez a «colaborar» para conseguir la regeneración integral del Mar Menor. En palabras de la diputada nacional Lourdes Méndez, «una ministra no se puede permitir esa actitud cuando no ha hecho ninguna inversión hidráulica en la zona».