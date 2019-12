Admite que abusó sexualmente de una menor en su casa de Mazarrón

Se conocían del pueblo, él tenía 31 años y ella 15, y el hombre aprovechó un día, que sabía que la menor estaría sola en su casa, para ir allí y atacarla sexualmente.

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a este sujeto, por abusar sexualmente de la adolescente en la localidad de Mazarrón. El hombre reconoció lo que hizo.

El ataque se produjo sobre las cinco de la tarde, un día en el que el individuo se presentó en el domicilio de la víctima y «aprovechando que estaba sola, le pidió que le enseñara su habitación», comienza el relato de hechos probados de la sentencia.

Entonces «el acusado cerró la puerta del dormitorio, poniendo a la menor sobre la cama y, con ánimo libidinoso, empezó a quitarle la ropa a pesar de que ella le pedía que desistiera su actitud. El acusado le dijo: 'cállate y ya está'», continúa la sentencia.

La menor le dijo al sujeto que nunca había tenido relaciones sexuales y que no quería tenerlas en ese momento. No obstante, «el acusado continuó desnudándola», hasta que ella se desmayó.

Después de un cuarto de hora aproximadamente, la víctima se despertó y «pudo comprobar que el hombre seguía allí, besándola y tumbado a su lado», apunta la sentencia. La menor descubrió entonces que estaba desnuda y que el adulto comenzaba a ponerse la camisa, aunque tenía los pantalones y calzoncillos puestos.

El individuo «se marchó sin decir nada cuando la menor le pidió explicaciones», prosigue el relato, que añade que la adolescente «se puso el pantalón de pijama y pudo comprobar que el acusado, con ánimo libidinoso, había eyaculado en su entrepierna y cerca de la vagina».

Al admitir los hechos, el sujeto, defendido por el abogado Vicente Sanmartín, no llegó a juicio: se llegó antes a una conformidad. Además, la pena de prisión se le suspende, puesto que es de dos años y este hombre no tiene antecedentes. También determina el tribunal que el individuo ha de indemnizar a su víctima con 500 euros, y que no podrá acercarse a menos de 200 metros de ella.