Francisco Carrera pide disculpas por llamar "conejos" a los hijos de madres solteras

"Yo no retiro nunca nada, porque lo que digo es lo que pienso. Solamente en el confesionario igual lo hago, pero en una mesa de estas no", dijo el diputado Francisco Carrera después de llamar "conejos" a los hijos de las madres solteras en un debate celebrado el pasado sábado en La7 TV. Previo paso por el confesionario o no, este jueves ha pedido disculpas.

Carrera cree que ha sido víctima de una "tergiversación malintencionada" y asegura que "en ningún momento" tuvo "intención de insultar".

Sin embargo, Carrera aprovecha para subrayar que "determinados métodos de concepción como los vientres de alquiler y determinadas técnicas de reproducción asistida atentan contra la dignidad de la propia mujer al tratarla como un objeto". También considera que estos métodos atentan "contra los derechos fundamentales del niño al privarlos de su derecho a conocer su origen e identidad, derecho que incluye saber quiénes son sus progenitores, y que está reconocido expresamente por la ONU". Por este motivo, defiende que las políticas para incrementar la natalidad "tienen que basarse siempre en el respeto a la dignidad humana de todas las personas y especialmente del interés del menor que debe prevalecer y ser protegido porque es el más indefenso y vulnerable".

Después de que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, admitiera el lunes que pudo ser "desafortunado" que Francisco Carrera hablara de "conejos" y recordara que en "muchísimas madres solteras" a las que apoyan, el diputado murciano dice ahora también que este colectivo merece el máximo respeto: "Soy un firme defensor de la maternidad y de la vida en cualquier circunstancia. Allí donde haya un niño debe de haber un hogar que le proporcione amor y seguridad".

El diputado ultraconservador va más allá y dice que "a las madres solteras y a sus hijos y a las familias monoparentales en general hay que apoyarlas especialmente, ya que están más expuestas a la pobreza, al paro y a las dificultades para salir adelante".