La CHS no participará en mesas de expertos para evitar inundaciones de la DANA

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no participará en más reuniones del panel de expertos, que analiza y propone soluciones para evitar que se vuelvan a producir las situaciones provocadas por la anterior DANA.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha dicho en la Asamblea Regional que la CHS participó en las dos primeras reuniones y que después les remitió una carta en la que indicaba que no seguirían participando en dichos encuentros.

Según Díez de Revenga, la justificación aportada por la CHS se debe a que "piensan que la mayoría de las cosas que se están planteando en el panel de expertos, ya las tienen planificadas y no están dispuestos a que les digamos cómo se puede mejorar o perfeccionar esas actuaciones".

El consejero ha explicado que desde el panel de expertos se están enfocando las actuaciones "de una forma lo más constructiva posible, lo más transversal posible y lo más multidisciplinar posible porque las inundaciones no entienden de competencias y lo que hay que hacer es que independientemente de a quien corresponda el problema, abordarlo técnicamente en su conjunto", ha dicho.

"No sé si la Confederación Hidrográfica del Segura ha recibido instrucciones del Gobierno, pero ha decidido no seguir participando en las reuniones", ha manifestado el consejero.

Díez de Revenga ha comparecido a petición propia en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea para explicar los daños ocasionados por la DANA.

En ese sentido, ha indicado que actualmente en el panel de expertos se ha planteado un "primer esbozo" de las actuaciones dividiendo las áreas de influencia en cuatro zonas de actuación, que son El Campillo, en Lorca, la comarca del Campo de Cartagena en la cuenca vertiente del Mar Menor, el Raal, Alquería y Beniel; y la rambla de Churra y Espinardo.

Según ha indicado, ya han recibido propuestas por parte de entidades locales, como del Ayuntamiento de Los Alcázares, para evitar las inundaciones, pero "están enfocadas desde unas perspectivas muy locales, por lo que desde el panel de expertos lo que hacemos es darle como un zoom hacia fuera, una amplitud más extensa para paliar los efectos desde que el agua cae a la tierra, no solo cuando ya se ha concentrado en los caudales".

El consejero ha criticado, asimismo, el decreto de ayudas aprobado por el Gobierno nacional al ser "insuficiente" y al poner "trabas" para que muchos afectados puedan solicitar las ayudas.

Por su parte, ha incidido en que desde el Gobierno regional han dispuesto diversas ayudas para los afectados, como 400.000 euros para los pescadores, 250.000 euros para Servicios sociales municipales, 500.000 euros para infraestructuras turísticas municipales, dos líneas de crédito por valor de 11 millones a coste cero para pymes y autónomos y la recuperación de las carreteras regionales afectadas por la DANA.

"Estamos a punto de concluir las 4 carreteras que estaban cerradas al tráfico por daños estructurales y antes de final de año habremos finalizado las 14 obras en otras tantas vías. En total, habremos invertido 1,3 millones de euros en 18 carreteras regionales", ha añadido.

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado del PP, Jesús Cano, también ha lamentado el abandono por parte de la CHS de participar en las reuniones del panel de expertos, "no sabemos si es 'motu proprio' o es una orden del Gobierno nacional", ha dicho el 'popular'.

También ha criticado la "insuficiencia" del decreto de ayudas que "ha dejado fuera al 80% de los damnificados" y ha echado en falta que el Gobierno nacional pusiera en marcha medidas ante esta situación.

Desde Ciudadanos, Francisco Álvarez ha pedido que se realicen obras "necesarias" como obras de drenaje para impedir que haya que reparar infraestructuras como son las carreteras "con tanta frecuencia" al tiempo que ha reclamado "ayuda" al Gobierno nacional.

El diputado de Vox, Pascual Salvador, ha dicho que del Gobierno nacional "no podemos esperar nada" incidiendo en que sabían que "no podíamos contar con la ayuda de un Gobierno formado por comunistas y golpistas" por lo que ha indicado que espera poder contar con la ayuda del Gobierno regional y si esto no fuera posible ha instado a buscar fondos en la Unión Europea.

El socialista Pedro López, por su parte, se ha mostrado "decepcionado" con la comparecencia del consejero calificando su actitud de "deslealtad" y de "infantilismo político" al echarle la culpa al Gobierno nacional. A su juicio, la Comunidad podría hacer como otras comunidades autónomas y poner también fondos para solucionar la situación.

Finalmente, el diputado de Podemos, Rafael Esteban, se ha mostrado "perplejo" de que el consejero acudiera a la Asamblea para "denunciar la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

Le parece "un circo" que no comprenden y ha dicho que esperaba que propusiera medidas, "da la sensación de que no tienen un plan y esperan que la solución venga del Gobierno nacional".