Los Alcázares pide el deslinde de las ramblas que causan las riadas

Quieren a los responsables, por escrito, y reconocidos por el Ayuntamiento de Los Alcázares, la Confederación Hidrográfica del Segura y la Dirección General de Territorio. Los vecinos de Los Alcázares piden encontrar a los culpables de alterar o modificar los pequeños ramblizos o canales que desembocan en las ramblas principales o en el canal del post trasvase en la comarca del Campo de Cartagena y que provocan las inundaciones en la localidad.

«Exigimos saber quiénes tienen la responsabilidad de la alteración de todos estos cauces. Hemos puesto esto en manos de nuestros servicios jurídicos para que pidan documentación a la Confederación, al Ayuntamiento y a Ordenación del Territorio para conocer a los propietarios de esos canales que se han diluido», señala a esta redacción el presidente de la Asociación de Afectados por las inundaciones de Los Alcázares, Santiago Pérez. El presidente de la plataforma comunicó ayer a los vecinos del municipio en una concentración frente al Consistorio las medidas a tomar para que no haya más inundaciones en la localidad y protestó por la falta de soluciones desde 2016.

Pérez también señala que van a pedir a la Confederación que se deslinden no solo la rambla de la Maraña, como ya anunció el presidente de la CHS, Mario Urrea, sino también la de las ramblas de Torre Pacheco y de Balsicas «desde su nacimiento hasta la desembocadura». El objetivo es recuperar el cauce natural de las tres ramblas para así evitar más riadas. Urrea ya comunicó que el deslinde de la rambla de la Maraña era necesario «porque hay un momento en que su cauce se pierde y el agua circula hacia el municipio sin control; hay que recuperar ese control».

En torno a unos 300 vecinos se concentraban ayer en Los Alcázares precisamente para pedir soluciones inmediatas y no esperar hasta «tres años como señalaba el presidente de la CHS», señala el presidente de los afectados. «Esto no se puede normalizar, no es vida». Todos los meses pedirán reuniones en el Ayuntamiento de Los Alcázares o realizarán concentraciones en los puntos de desbordamiento que inundan el pueblo, detalla Pérez.



250 millones de euros

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, señalaba ayer en declaraciones a Cadena Ser que «desde diciembre del 2016 hasta las inundaciones del 3 de diciembre de este año, los daños causados en su municipio por las lluvias ascienden ya a 250 millones de euros». Ayer la concentración estaba motivada por el tercer aniversario de esas inundaciones de 2016.